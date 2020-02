NVWA: gebruik sulfiet in vlees gedaald

Het gebruik van sulfiet in vlees is flink afgenomen afgelopen jaar.

Begin 2019 waren nog 21 van de 42 gecontroleerde vleesverwerkende bedrijven in overtreding (50%), terwijl het eind 2019 nog om 7 van de 46 geïnspecteerde bedrijven ging (15%). Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Boetes

Een van de bedrijven mag na drie overtredingen in twee jaar tijd geen vlees meer produceren, de rest kreeg een boete. De inspectie werd gedaan bij bedrijven die al eens eerder in overtreding waren.

Kleurstoffen

Sulfiet wordt gebruikt om vlees een rode kleur te geven, maar dit is al decennia verboden. Sulfiet kan een allergische reactie veroorzaken bij mensen die overgevoelig zijn voor de stof. Het gebruik van sulfiet in vlees kan ook misleidend zijn, omdat de producten er daardoor verser uitzien dan ze in werkelijkheid zijn. Hoewel het gebruik van sulfiet afneemt, lijkt het toevoegen van alternatieve middelen juist toe te nemen. De branchevereniging Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) roept haar leden op om te stoppen met het gebruik van verboden middelen. Zij werken samen met de NVWA om het gebruik een halt toe te roepen.

Controles

De NVWA heeft eind 2019 voor de derde keer in korte tijd gecontroleerd op verboden gebruik van sulfiet in vlees. Eerdere controles vonden plaats in het voorjaar van 2018 en 2019. Net als bij de eerdere controleacties zijn ook nu bedrijven specifiek geselecteerd. Inspecties zijn uitgevoerd bij bedrijven waar het gebruik van sulfiet in 2018 of 2019 is aangetoond en bij bedrijven die nog niet eerder op het gebruik van sulfiet zijn gecontroleerd, maar waarvan de NVWA weet dat deze bedrijven sulfiet hebben gekocht.