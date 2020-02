Coöperatie De Samenwerking boekt 2,5% meer omzet

Omzetgroei en zo’n 4% meer voerklanten: dat resultaat behaalde Coöperatie De Samenwerking over 2019.

Coöperatie De Samenwerking heeft over 2019 2,5% meer omzet behaald uit voeders, ruwvoeders en meststoffen dan in het jaar ervoor. Het aantal voerklanten is per saldo met circa 4% gestegen. Dat meldt de Zuid-Hollandse coöperatieve mengvoederfabrikant in haar jaaroverzicht.

Fors minder voer aan varkensvoeders verkocht

De omzet uit rundveevoeders is licht toegenomen (0,4%), terwijl de omzet in varkensvoeders een flinke tik kreeg (-18,6%). Volgens de coöperatie komt dat door het aantal stoppende varkenshouders. Dit verlies zou bijna geheel gecompenseerd zijn met de rundveevoeromzet.

Biologische voeders: +20%

De onderneming behaalde ruim 20% meer omzet uit biologische voeders. Dat komt volgens de coöperatie niet per se door een hoger aantal omschakelaars, maar doordat de biologische melkvee- en varkenshouderij zich verder ontwikkelt.

Flink meer omzet bij ruwvoeders en kunstmest

Ook behaalde de coöperatie flink meer omzet uit ruwvoeders en (kunst)meststoffen, respectievelijk 14,8% en 29,9% meer. “Dat was te verwachten na het enorm droge jaar 2018. Tegelijkertijd zijn er veel minder graszaden verkocht. Dat heeft te maken met de grote piek van 2018 toen veel graslandpercelen na de droogte vernieuwd moesten worden”, schrijft De Samenwerking-directeur Willy Hanssen.

Afrikaanse varkenspest en stikstofcrisis

Hanssen is positief over de financiële situatie van het bedrijf, maar blijft op zijn hoede voor bedreigingen zoals de Afrikaanse varkenspest (in China), de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten (VS) en de stikstofcrisis in Nederland.