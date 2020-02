Boerderij en EenVandaag houden enquête over stikstof

Boerderij en EenVandaag peilen gezamenlijk de stemming onder boeren over de stikstofcrisis.

Al maanden is Nederland in de greep van de ‘stikstofcrisis’. Boeren hebben massaal en vaak gedemonstreerd. Het kabinet heeft al verschillende maatregelen aangekondigd. Om de stemming hierover te peilen houden Boerderij en EenVandaag een gezamenlijk online opinie-onderzoek.

Vragen over stikstofmaatregelen en boerenprotest

Dinsdag is een mail verstuurd naar 20.000 agrariërs met het verzoek om hun mening te geven over de stikstofmaatregelen. Ook zijn er vragen over de protesten zelf, over de belangenbehartiging en over de persoonlijke toekomstvisie van ondernemers.

De uitslagen worden bekendgemaakt in de tv-uitzendingen van EenVandaag en gepubliceerd op boerderij.nl.