Tweede Kamer lijkt voor trekkerkenteken

De kentekenplicht voor trekkers lijkt door te gaan. Tijdens een debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor de invoering van registratie, kentekenplicht voor landbouwvoertuigen en APK-plicht voor snelle trekkers lijkt een meerderheid voor het voorstel.

“Het loopt al zo lang. We hebben nu een compromis kunnen sluiten waarvan iedereen zegt dat het acceptabel is. We houden de kosten zo laag mogelijk. Beter dan dit wordt het niet meer. Ik hoop ook echt dat er voldoende steun voor is”, aldus Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, na afloop van het debat.

Breed draagvlak in Kamer

VVD, D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en PvdD zijn voorstanders van het wetsvoorstel. VVD‘er Remco Dijkstra, wiens partij in 2016 nog tegen het wetsvoorstel stemde, staat nu achter het voorstel omdat het ook veel voordelen heeft. Bovendien moet de wet voorkomen dat de Europese Commissie een infractieprocedure tegen Nederland begint, omdat de Europese APK-plicht nog niet ingevoerd is. Dit zou Nederland miljoenen aan boetes kunnen kosten. Dijkstra benadrukt dat er lang is onderhandeld over het wetsvoorstel en dat er nu een breed draagvlak voor is.

Vanaf 2025 kentekenplaat verplicht

De wet stelt vanaf 2025 een kentekenplaat verplicht voor alle trekkers die op de openbare weg rijden. Nieuwe trekkers, landbouwvoertuigen waar een ontheffing voor nodig is of voertuigen die harder willen rijden dan 25 km/u moeten al eerder een kentekenplaat voeren. De kentekens worden gecombineerd met een verhoging van de maximumsnelheid van 25 naar 40 kilometer per uur en de toegang tot rondwegen. Dit moet de verkeersveiligheid verbeteren.

Registratieplicht

Voor alle landbouwvoertuigen komt een registratieplicht. Dit kunnen voertuigeigenaren zelf (digitaal) regelen, er is geen voertuigschouw nodig. De kosten bedragen € 12 per registratie en € 18 per kentekenplaat. Voor de registratie zal een conversieperiode komen van zes maanden, met daarbinnen een winterperiode.

Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen verwacht dat de registratietermijn tot het voorjaar van 2021 zal lopen. Maar dit hangt onder andere af van de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. De minister zegt te zullen overleggen met de sector over deze conversieperiode.

Zorgen over snelheid binnen bebouwde kom

GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger opperde bij het debat om de maximale snelheid binnen de bebouwde kom alsnog te begrenzen op 25 kilometer per uur. Ze kreeg daarbij medestand van D66-Kamerlid Matthijs Sienot. Kröger is bezorgd over de gevolgen voor de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom.

Van Nieuwenhuizen wil geen maximumsnelheid opleggen, maar dit overlaten aan de gemeenten. Ze benadrukt dat ook zij vindt dat trekkers straks niet hard door smalle straten moeten gaan rijden. De wet geeft de mogelijkheid aan wegbeheerders om de snelheid te verhogen waar de verkeersveiligheid dat toelaat, maar legt deze niet op. “Het kennisinstituut voor verkeer en infrastructuur Crow gaat wegbeheerders helpen met advies waar de snelheid van trekkers omhoog kan”, aldus Van Nieuwenhuizen.

Verzoek twee kentekenplaten afgewezen

Ook de wens van PvdA om twee kentekenplaten op de trekkers te plaatsen, wijst de minister van de hand vanwege de extra kosten hiervan voor de boer. PvdA‘er William Moorlag pleit voor kentekenplaten aan zowel de voor- als de achterzijde, omdat dit de handhaving makkelijker maakt. Nu kunnen trekkers volgens hem nog gewoon ontkomen, omdat de voertuigen aan de voorzijde niet te herkennen zijn.

‘Onnodige lastenverzwaring’

PVV‘er Roy van Aalst is fel tegen het wetsvoorstel. Hij ziet de trekker als werktuig en niet als voertuig waarvoor een kenteken nodig is. “Een trekker komt nauwelijks op de weg. Alleen als een boer weer gedwongen word om naar het Malieveld te gaan”, zegt Van Aalst. Hij vindt de kentekenplicht een onnodige lastenverzwaring voor de boer en ergert zich eraan dat Nederland zich de Europese APK-plicht laat opleggen.

De kentekens zijn niet bedoeld om de trekker als nieuwe melkkoe te gaan gebruiken

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Of SGP en CDA ook voor het wetsvoorstel zullen stemmen, zal dinsdag 28 januari bij de stemmingen blijken. Beide partijen zijn kritisch. SGP twijfelt of de kentekenplaten bijdragen aan betere handhaving. CDA‘er Maurits von Martels wil zeker weten dat de invoering van de kentekenplicht geen opstapje is voor nieuwe belasting of andere heffingen. Van Nieuwenhuizen bevestigt dit. “Dit is niet mogelijk, tenzij er in de Tweede Kamer een meerderheid voor is. De kentekens zijn niet bedoeld om de trekker als nieuwe melkkoe te gaan gebruiken”, aldus de minister.

‘Geen nieuwe extra regels bovenop APK-regels EU’

Von Martels hamert op onnodig hoge kosten en wil ook geen extra nationale regelgeving bovenop de Europese APK-regels. De verplichte APK geldt alleen voor trekkers met een constructiesnelheid hoger dan 40 kilometer per uur. Voor trekkers die worden ingezet voor agrarisch gebruik of gebruik bij visserij, geldt een ontheffing voor de APK-plicht.

GroenLinks probeerde D66 mee te krijgen om de APK-plicht ook nog uit te breiden naar trekkers die 25 tot 40 kilometer per uur rijden. Daarin ging Sienot niet in mee. “Voor D66 is elke stap een stap vooruit. Je ziet dat dit voorstel al hard bevochten is. Het is een brug te ver om de volgende groep ook APK-plichtig te maken”, aldus Sienot.

PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg wil de kentekenplicht voor deze groep trekkers ook eerder invoeren dat pas in 2025. “Als de trekkers nu harder rijden dan de toegestane 35 kilometer per uur kan de politie niet handhaven omdat ze geen kenteken hebben”, zegt hij. Minister Van Nieuwenhuizen wil dit niet. Wassenberg legde als enige Kamerlid de link tussen de boerenacties en het ontbreken van kentekens. Volgens hem zou er met kentekens beter gehandhaafd kunnen worden tegen protesterende boeren die de wet overtreden.

De Tweede Kamer stemt dinsdag 28 januari over het wetsvoorstel.