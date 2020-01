Hogan hint op landbouwakkoord EU-VS

Europees handelscommissaris Phil Hogan denkt dat de Verenigde Staten en de Europese Unie een handelsdeal op landbouwgebied zouden kunnen sluiten.

Volgens hem zijn er tal van handelsbelemmeringen (anders dan heffingen) waarvoor beide handelsblokken een oplossing zouden kunnen vinden als onderdeel van een handelsovereenkomst.

Strubbelingen

De voormalig landbouwcommissaris was vorige week in de VS om te praten over de strubbelingen in de onderlinge handelsrelaties. Tot nu toe wil de EU geen akkoord sluiten op landbouwgebied met de VS.

Amerikaanse en Europese boeren helpen

Hogan gaf geen voorbeelden van wederzijdse handelsbelemmeringen die zouden kunnen worden weggenomen. Maar het wegnemen van belemmeringen zou zowel Amerikaanse als Europese boeren kunnen helpen, denkt hij.

Heet hangijzer

Landbouw is een heet hangijzer bij de onderhandelingen tussen de VS en EU. De EU heeft tot nu toe de landbouw niet willen meenemen in een akkoord, terwijl de VS juist geen akkoord wil zonder landbouw. Aan de andere kant wil de EU toegang tot openbare bestedingen in de VS, iets waar de VS niet aan wil.

Sojadeal

De vorige Europese Commissie kwam in 2018 tot een deal met de VS over de invoer van soja. In feite kon de EU echter geen enkele toezegging doen, omdat de sojamarkt niet door de EU-autoriteiten, maar door de vrije handel bepaald wordt. Feit was echter wel dat meer soja vanuit de VS naar Europa ging.

Moeilijker handelen met EU

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de VS een handelstekort heeft van honderden miljarden dollars. Trump merkte op dat het met de EU moeilijker handelen is dan met China, vanwege de handelsbeperkingen die de EU oplegt.