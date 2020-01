Greenpeace wil landbouw op ander pad

De milieu-actiegroep Greenpeace vindt dat de Nederlandse landbouw een ander pad op moet.

Volgens Greenpeace is het mogelijk met minder vee en een omslag naar een volledig ecologische landbouw toch een renderende sector over te houden.

Doorrekening van aantal scenario‘s

Voor een doorrekening van een aantal scenario’s heeft Greenpeace onderzoeksbureau Ecorys ingeschakeld, die als opdracht kreeg uit te zoeken in hoeverre een sociaal verantwoorde omslag naar ecologische landbouw mogelijk is, waarbij de stikstofproblematiek wordt aangepakt en bovendien de klimaatopgaven worden verwezenlijkt.

Kosten en voordelen

Ecorys berekent dat de totale maatschappelijke kosten variëren tussen de € 22 en € 44 miljard, “ervan uitgaande dat de betrokkenen op een faire manier worden behandeld tijdens de transitie”, aldus Ecorys.

De voordelen zouden jaarlijks kunnen oplopen van € 4,8 tot € 7,8 miljard per jaar. In die bedragen zijn ook verborgen milieu- en natuurkosten verdisconteerd, die nu niet in economische modellen tot waarde worden gebracht.

Meeste effect op pluimvee- en varkenshouderij

De voorgestelde inkrimping van de veestapel zal meer effect hebben op de pluimveehouderij en de varkenshouderij dan op de melkveehouderij. Volgens Ecorys rendeert het maatschappelijk om te investeren in meer grondgebonden biologische melk- en rundveehouderij met meer weidegang en minder koeien per hectare, meer teelt van eiwitgewassen en minder import van krachtvoer.

Om de Greenpeace-plannen te financieren zou onder andere een landbouwtransitiefonds moeten worden ingericht. Daarnaast zouden subsidies moeten worden afgeschaft die de omslag naar kringlooplandbouw bemoeilijken. Boeren moeten daarbij via een eerlijke beprijzing en vergoeding voor duurzaamheidsstappen.