Coronavirus: vermijd veemarkten in risicoregio’s

Het nieuwe coronavirus in China verspreidt zich in rap tempo. Ook andere delen van Azië en de VS melden gevallen. Maar wat is het precies, waar komt het vandaan en loopt ook Europa gevaar? Een overzicht.

De eerste uitbraak van het nieuwe coronavirus was in het Chinese Wuhan, een stad met 11 miljoen inwoners in de centrale provincie Hubei. Het virus grijpt echter snel om zich heen. Op meerdere plekken in China, Japan, Zuid-Korea en Taiwan zijn mensen besmet. Ook de Verenigde Staten (VS) constateerden deze week een infectiegeval. Al 13 Chinezen zijn eraan overleden. 444 mensen raakten besmet.

Verband met veemarkt

Er lijkt een verband te zijn met een markt in Wuhan waar vis en levende dieren worden verkocht, volgens Chinese autoriteiten. Een aantal patiënten werkt op deze markt. Het virus zou hier overgeslagen zijn van dier op mens. De markt is inmiddels gesloten.

Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert contact met zieke mensen, pluimvee- en vismarkten en pluimvee- en visproducten te vermijden. Ook handen wassen en een dokter raadplegen bij tekenen van koorts behoort tot de adviezen. In China zijn mondkapjes en handgels al praktisch uitverkocht.

Nieuw coronavirus

Er zijn verschillende soorten coronavirussen, volgens het RIVM. Meestal zorgen ze voor milde klachten, zoals verkoudheid, maar bij het nieuwe coronavirus spelen koorts, kortademigheid en longklachten op. Het virus is verwant aan het SARS-virus dat in 2003 veel onrust veroorzaakte en wereldwijd bijna 800 levens eiste. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) pakt de uitbraak serieus op. Maar het is onwaarschijnlijk dat er snel een effectieve behandeling wordt gevonden, voorziet Marion Koopmans, hoofd van de afdeling virologie bij Erasmus MC.

Verspreiding en maatregelen

Het virus wordt via de luchtwegen overgedragen. “De mogelijkheid van virale mutatie en verdere verspreiding van de ziekte is aanwezig”, zei viceminister Li Bin van de Nationale Gezondheidscommissie. Het virus is overdraagbaar van mens op mens én van dier op mens. China zet alles op alles om verspreiding te beperken. Zo wordt er streng gecontroleerd op snelwegen, treinstations en de luchthaven van Wuhan. Niet alleen China en omliggende Aziatische landen, maar ook Australië, de VS, Rusland, Singapore, het Verenigd Koninkrijk (VK) en Turkije voeren extra controles uit op vliegvelden en plaatsen mensen uit risicogebieden in quarantaine.

Europa staat paraat

Europa is – als het virus komt – klaar om te reageren. Dat zegt de Belg Herman Goossens, die de Europese commissie om ziekte-uitbraken tegen te gaan (Prepare Outbreak Mode Committee) leidt. Goossens zegt dat er geen enkele regio zo goed is voorbereid op het coronavirus als Europa. “Europa heeft de nodige structuren en middelen om klaar te staan als er zich een pandemie voordoet. Ik heb nog nooit zo’n snelle reactie en samenwerking gezien als nu.” Bovendien meldt het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding dat er vanuit Europa maar drie directe vluchten naar Wuhan gaan. Zij achten het besmettingsrisico voor Europa daarom laag.

Gevaar voor Nederland?

Ook KLM neemt (nog) geen extra maatregelen voor reizigers en vliegend personeel. Wel raden zij aan op de hygiëne te letten en bijvoorbeeld handen te wassen voor en na het eten én contact met dieren te vermijden. “KLM staat in nauw contact met zowel de gezondheidsautoriteiten als luchtvaartinstanties en houdt de situatie goed in de gaten”, laat het bedrijf weten. Vanuit Wuhan zijn bovendien geen directe vluchten naar Nederland.