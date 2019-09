Prijzen bouwland in Zeeland flink gedaald

De gemiddelde prijs voor bouwland in de provincie Zeeland is in de eerste helft van dit jaar met bijna 11% gedaald tot ruim € 74.500 per hectare.

Dat was in de tweede helft van 2018 nog ruim € 83.500, terwijl de prijs een kleine 3% lager ligt dan in dezelfde periode vorig jaar (€ 76.500). Binnen de provincie Zeeland werden de hoogste prijzen betaald in Noordelijk Zeeland. Walcheren en Zuid-Beveland volgen op nummer twee, terwijl in Zeeuws-Vlaanderen landbouwgrond het goedkoopst was. Dat blijkt uit agrarische grondcijfers van het Kadaster.

Minder verhandeld areaal

Er is in de eerste helft van dit jaar weinig grasland verhandeld in Zeeland. Alleen Walcheren en Zuid-Beveland noteerden enkele transacties op de markt. Agrarisch NVM-makelaar/taxateur Ard Klijsen herkent de dalende trend: “Dat is in heel Nederland de trend, ook voor bouwland. Maar de vraag naar bouwland is momenteel groter dan voor grasland, wat onder andere veroorzaakt wordt door een toenemend aantal stoppende melkveehouders. Het percentage prijsdaling is sterk regio-afhankelijk.”

Zonneweides

Lokaal of regionaal kunnen zonneweides invloed hebben op de grondmarkt, volgens Klijsen. “Daarbij willen provincies zo veel mogelijk duurzame energie produceren (als gevolg van het klimaatakkoord), terwijl op gemeentelijk niveau vaak blijkt dat de lijst met aanvragers al groot genoeg is.” Recent bleek uit onderzoek dat de landbouwwaarde voor provincies geen rol speelt in de vergunningverlening voor zonneparken. Behalve in de provincie Zeeland. Daar worden zonneweides niet toegestaan op landbouwgrond.

Marktwaarde verandert bij zonneweides

Volgens Klijsen is het belangrijk onderscheid te maken tussen de financiële- en fysieke grondwaarde. “Bij zonneweides verandert de bestemming van de grond, en daarmee dus ook de marktwaarde. Hoeveel de grond dan waard is, hangt van veel factoren – zoals het rendement, aansluitmogelijkheden (kabel) en hoeveelheid panelen – af. Wat de grondkwaliteit betreft, loopt er momenteel nog onderzoek of er na de looptijd een verlies aan bodemkwaliteit is. Ook wordt gezocht naar mogelijke toepassingen of alternatieve gewassen, die de kwaliteit en vruchtbaarheid van de grond kunnen waarborgen.”