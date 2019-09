Geen geld voor krimp veestapel in linkse tegenbegroting

Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SP hebben in hun tegenbegroting geen geld gereserveerd voor de sanering van de veestapel. Hoewel de partijen voorstander zijn van een sociale krimp van de veestapel, worden er voor de begroting 2020 geen euro’s gereserveerd. Wel willen de partijen het lage btw-tarief voor onder andere voedsel en agrarische producten weer verlagen van 9 naar 6%. Dat kost de overheid € 3,1 miljard.

In de tegenbegroting stellen de 3 partijen een aantal wijzigingen voor in de begroting zoals het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. PvdA, GroenLinks en SP vinden onder andere dat bedrijven en mensen met een hoger inkomen meer belasting moeten gaan betalen, dat besteed moet worden aan onderwijs en zorg. De landbouwwoordvoerders van de 3 partijen noemen allemaal een andere reden waarom er geen budget is vrijgemaakt voor sanering van de veestapel in de tegenbegroting.

Ik ben niet zo iemand die gemakkelijk roept dat de veestapel moet worden gehalveerd

Frank Futselaar

Bedrag

Frank Futselaar (SP) zegt dat een tegenbegroting ook betekent dat je het eens moet zijn over het bedrag dat je daarvoor uittrekt. “Ik ben niet zo iemand die gemakkelijk roept dat de veestapel moet worden gehalveerd. Maar we moeten wel een plan hebben waarbij we iets doen aan stikstof, geur, de kaderrichtlijn water en het klimaat. Dat hoeft niet meteen volgend jaar. Maar we moeten wel een plan hebben voor de komende 10 tot 15 jaar.”

Wel geld beschikbaar voor stikstofprobleem

PvdA-Kamerlid William Moorlag zegt dat er wel geld beschikbaar is voor het oplossen van het stikstofprobleem. Hij wijst er bijvoorbeeld op dat er € 700.000 extra wordt uitgegeven aan de regionale en lokale overheden, dat ook gebruikt kan worden voor het oplossen van de stikstofproblematiek. Dit geld is volgens de begroting bijvoorbeeld ook beschikbaar voor het tegengaan van armoede en tekorten in de jeugdzorg. Moorlag voegt er aan toe dat er bovendien nog een begrotingsoverschot is dat ook gebruikt kan worden om het stikstofprobleem op te lossen. Dat kan ook door natuurherstel te financieren, zodat projecten weer vlot getrokken kunnen worden. Hij wil geen percentages noemen als het gaat om krimp van de veestapel. “Er moeten namelijk wel goede sociale uitgangspunten onder liggen.”

‘Begroting op hoofdlijnen’

Laura Bromet van GroenLinks zegt dat de tegenbegroting een begroting is op hoofdlijnen. Bij de begrotingsbehandeling over landbouw zal ze vertellen hoe haar partij de warme sanering van de veestapel ziet.