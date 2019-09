D66 wil veestapel halveren

Regeringspartij D66 wil het aantal varkens en kippen in Nederland met de helft terugbrengen.

Zo kan Nederland voldoen aan de stikstofregels en toch doorgaan met de bouw van nieuwe huizen, stelt Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot. Boeren moeten overstappen op zogeheten kringlooplandbouw of stoppen, volgens De Groot. Hij is landbouwwoordvoerder voor D66 en gaf eind augustus al een inkijk in het voornemen van D66 om de veestapel te krimpen.

Uitspraak D66 tegen zere been coalitiepartners

De rechter zette eerder dit jaar een streep door het Nederlandse stikstofbeleid, het zogenoemde Programma Aanpak Stikstof (PAS). Veel bouw-, infrastructuur- en landbouwprojecten liggen daardoor stil, terwijl de woningnood groot is. Nu het mes moet in de stikstofuitstoot, moeten vooral de landbouw en het verkeer dat opbrengen en de woningbouw worden ontzien, stelde D66 zondag al. Dat is tegen het zere been van met name coalitiepartners CDA en VVD.

Volgens De Groot is de landbouw verantwoordelijk voor 70% van de stikstof die Nederland uitstoot: “Dat is enorm. Tegelijkertijd is de bijdrage van de intensieve veehouderij aan onze eigen economie nog geen 1 procent. De verhouding is compleet zoek.”

Plan Schouten ‘niet snel en niet ver genoeg’

Landbouwminister Carola Schouten wil de veestapel al verminderen, maar dat gaat De Groot niet snel en niet ver genoeg. Schouten zou nog meer boeren moeten uitkopen. Ook moet de overstap op kringlooplandbouw, waarbij de boer niet langer leunt op veevoer en kunstmest uit het buitenland en niets verloren laat gaan, aantrekkelijker worden.