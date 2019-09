1.000 boeren de bres op voor beter landbouwbeleid

Zeker 1.000 boeren en vele trekkers moeten tijdens een protestactie op 1 oktober in Den Haag aandacht vragen voor een beter landbouwbeleid. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Ruim 1.000 boeren en sympathisanten zullen waarschijnlijk op 1 oktober naar Den Haag komen om een statement voor de landbouw te maken. Dat verwacht de organisatie van de protestactie die dit weekend landelijk veel aandacht kreeg. Over het algemeen is te zeggen dat boeren de toenemende regeldruk in hun bedrijfsvoering zat zijn.

Publieksvriendelijke actie

Het doel is een publieksvriendelijke actie. Om ervoor te zorgen dat alles ook goed verloopt, is er contact met de plaatselijke politie en gemeente Den Haag.

De actiebereidheid is groot, merken de organisatoren. In regionale groepsgesprekken verzamelen zich inmiddels 2.000 boeren, loonwerkers en andere sympathisanten van de sector. De verwachting is dat er ook veel trekkers zullen zijn. Hoeveel mensen er ook daadwerkelijk aanwezig zullen zijn, is nog onduidelijk. De organisatie heeft ‘regiomanagers’ aangesteld die de potentiële deelnemers informeren. Ook zijn boeren aangewezen als woordvoerder.

Meer regels zonder extra beloning

Een van hen is Arjen Schuiling, akkerbouwer in Tynaarlo. “Het doel is om consumenten bewuster te maken van het belang van de sector. Boeren zorgen ervoor dat er goed voedsel wordt geproduceerd, maar we kregen de afgelopen jaren te maken met meer regels, maar er stond geen extra beloning tegenover. Die regels zijn we zat.” Ook de oneerlijke concurrentie vanuit het buitenland is voor de boeren een doorn in het oog.

Halvering veestapel

De uitspraak van D66‘er Tjeerd de Groot over het halveren van de veestapel is voor veel boeren de spreekwoordelijke druppel geweest. Schuiling: “We willen geen dieren meer inleveren en een goede oplossing voor de stikstofproblematiek. Het landbouwbeleid moet gebaseerd zijn op kloppende cijfers en feiten, niet op basis van politieke keuzes. Het stikstofprobleem is ingewikkeld, maar het beleid moet gebaseerd zijn op metingen en niet op modellen.”

We moeten nu juist als boeren samen naar buiten treden

Rekeningnummer

Eerder trad Bart Kemp naar buiten als woordvoerder van de actievoerders, maar initiatiefnemer Mark van den Oever laat weten dat hij niet langer deel uitmaakt van de organisatie. “Ook heeft hij een rekeningnummer gedeeld in verschillende groepen, alsof we dat geld gaan gebruiken voor de actie. Dat klopt niet.” Kemp zelf zegt dat er onder de organisatoren nog wat onenigheid is over het te maken statement. Hij zegt een rekeningnummer te hebben geopend om bijvoorbeeld bussen uit uithoeken van het land te kunnen betalen. “We moeten nu juist als boeren samen naar buiten treden.”