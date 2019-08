Zuiden en Oosten nog steeds te droog ondanks regen

Ondanks de regen van de afgelopen weken zijn in het Oosten en Zuiden de grondwaterstanden te laag.

Dat meldt de droogtemonitor van de Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW).

De LCW zegt dat de neerslag de situatie stabiliseert, maar niet herstelt. Vooral op de hoge zandgronden staan natuur en landbouw onder druk.

Het landelijke neerslagtekort is 193 millimeter. Het gemiddelde voor de maand augustus is 100 mm. In Twente en Oost-Gelderland is het neerslagtekort het grootst, namelijk 260 mm. Het neerslagtekort is vergelijkbaar met 1976, toen was het 300 mm.

Wisselvallig weer

Voor de komende periode wordt wisselvallig weer voorspeld. Buien kunnen resulteren in grote verschillen binnen de stroomgebieden van de Rijn en de Maas.

De wateraanvoer van de Rijn is momenteel 1.490 kubieke meter per seconde (m3/s). Gezien het gemiddelde voor deze tijd van het jaar (circa 1.800 m3/s) is dat laag. De komende week zal de afvoer geleidelijk toenemen richting 1.600 m3/s.