Soja in diervoer: de feiten

Lang niet alles wat wordt gezegd in discussies over soja is gebaseerd op feiten.

Dat zegt de Nederlandse Vereniging voor de Diervoederindustrie (Nevedi) in een persbericht.

Er is weinig kennis over sojaproductie- en importen in Nederland. Naar aanleiding van de branden in de Amazone wordt hier veel over gediscussieerd. Lang niet alles is gebaseerd op feiten. Nevedi zet de feiten op een rijtje.

Wereldwijd wordt er 334 miljoen ton soja geteeld. 34,4 miljoen ton komt naar de Europese Unie. Daarvan wordt 30,9 miljoen ton in de vorm van sojaschroot gebruikt in de Europese diervoedersector.

Import soja door Nederland

Nederland importeerde in 2018 2,68 miljoen ton sojaschroot. 3,12 miljoen ton schroot werd in dat jaar geëxporteerd. Het verschil komt doordat het overgrote deel van de sojabonen die Nederland importeert, hier in Nederland worden gecrusht en vervolgens als sojaschroot, -olie en -hullen zijn weg vindt in de rest van Europa.

Nederland importeerde in 2018 4,28 miljoen ton sojabonen. Hiervan werd 0,97 miljoen ton geëxporteerd. Deze cijfers zijn voor zowel humane consumptie en diervoeders samen.

Het Nederlands sojaverbruik voor diervoeders is ongeveer 1,74 miljoen ton van de wereldwijde sojaproductie. Dat is ongeveer 5 promille van de wereldproductie.

Duurzaamheidscertificaten

Van de 334 miljoen ton geteelde soja voldoet 19,4 miljoen ton aan 1 van de 18 duurzaamheidscertificaten. Alle soja die in Nederland gebruikt wordt voor veevoeding voldoet ook aan deze duurzaamheidsstandaarden. Al deze schema’s staan geen illegale ontbossing toe en 8 schema’s staan ook geen legale ontbossing toe. De Europese diervoedingsindustrie weert soja dat van gronden komt die na juli 2006 ontbost zijn.

De cijfers afkomstig uit het persbericht zijn van 2018. Door de handelsoorlog tussen China en de VS zijn de handelsstromen sterk veranderd, laat Nevedi weten.