LTO eist meer maatregelen tegen wolf op Veluwe

Om schapenhouders echt te beschermen tegen de komst van de wolf zijn meer maatregelen nodig, zegt LTO.

Er is meer nodig dan subsidies voor wolfwerende maatregelen op de Veluwe. Subsidies zijn een mooi begin, maar om schapenhouders echt te beschermen tegen de komst van de wolf is volgens Saskia Duives, voorzitter van LTO-vakgroep Schapenhouderij, meer nodig.

Duives is namens LTO lid van de gebiedscommissie voor de wolf op de Veluwe. Afgelopen week werd bekend dat deze zomer een aantal proefprojecten van start gaat om de wolf te weren bij boeren.

Stroomnetten

Het is zaak om wolvenwelpjes er al vroeg van te weerhouden om schapen te grijpen, aldus Duives. Kuddes zouden beschermd moeten worden met stroomnetten. De subsidieregeling die nu wordt ingevoerd voor de aanschaf van wolfwerende materialen is een begin, maar dekt de kosten bij lange na niet, zegt Duives. “Als je landschapsbeheer doet met schapen, heb je al veel werk met flexnetten. Wolfwerende netten zijn daarbij nog twee keer zo zwaar. Je arbeidskosten gaan met 100% omhoog. Niemand heeft het over dat aspect.”

Impact van de wolf

Volgens Duives schat de sector de impact van de wolf nog niet helemaal goed in. Schapenhouders zijn het er wel over eens dat ze de wolf niet willen, maar we moeten een paar stappen verder gaan. aldus de LTO-bestuurder. “Het gaat er nu om hoe we de schade zo veel mogelijk beperken.”