Helft consumenten: uiterlijk groenten onbelangrijk

Wanneer de smaak en versheid van groenten en fruit goed zijn, is het uiterlijk onbelangrijk. Dat vindt bijna de helft van de consumenten die televisieprogramma Radar ondervroeg in een enquête.

Radar ondervroeg 30.000 consumenten over afwijkende groenten en fruit in de supermarkt. Of de producten die een afwijkend uiterlijk hebben, maar een zelfde kwaliteit, goedkoper zouden moeten zijn, zijn de ondervraagden het niet unaniem eens. De helft van de ondervraagde consumenten vindt dat de producten goedkoper aangeboden zouden moeten worden. De andere helft vindt dat de groenten en het fruit evenveel mogen kosten.

Uit de enquête blijkt dat een prijsverschil van 5 cent per kilo genoeg zou zijn om de meerderheid van de consumenten voor de afwijkende producten te laten kiezen.

Uiterlijke standaarden

Van de ondervraagden blijkt 40% in eerste instantie niet te weten dat er strenge eisen gelden voor het uiterlijk van de producten. De uiterlijke standaarden kunnen wat twee derde van de consumenten betreft afgeschaft worden, een derde vindt dat ze verruimd moeten worden.

Voordelen van het aanbieden van afwijkende groenten en fruit door supermarkten vinden de ondervraagden vooral het voorkomen van voedselverspilling en het steunen van (kleine) boeren. Bijna 40% ziet ziet afwijkende producten ook als natuurlijker.

Volgens Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de brancheorganisatie van de supermarkten ligt de grootste hindernis van het aanbieden van de afwijkende producten in de verwachting van de consument, aldus Marc Jansen van CLB bij Radio1.