D66 wil krimp veestapel vanwege stikstof

De veestapel moet verder inkrimpen om de stikstofuitstoot te beperken. Dat vindt regeringspartij D66.

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot zei dat vrijdag 23 augustus op radio 1. Hij zei niet hoeveel de veestapel kleiner zou moeten worden.

Geen enkele oplossing uitsluiten

De helft van de stikstof komt uit veehouderij, aldus De Groot. ‘Daar heb je bovendien allerlei issues met dierwelzijn, grondstoffen, enzovoort.’ Op de vraag of het regeerakkoord opengebroken moet worden, zegt hij: “D66 sluit geen enkele oplossing uit. In het regeerakkoord stond al een krimp van de varkenshouderij. In het klimaatakkoord hebben we daar een schepje bovenop gedaan, rond natuur- en veengebieden. En daar moet nog een schepje bovenop.”

Nederland heeft de afgelopen jaren op de pof geleefd van de natuur

Volgens De Groot heeft Nederland afgelopen jaren ‘op de pof geleefd van de natuur’. En nu zit het land op slot. ‘Maar veel nieuwe projecten dragen juist bij aan schone economie. Denk aan een nieuwe woonwijk met huizen die energie leveren, met fietspaden, goed openbaar vervoer, die moeten door kunnen gaan.’ De stikstofruimte die daarvoor nodig is, wil hij bij de veehouderij weghalen.

De Groot: “Met een list, zoals het PAS, komen we niet meer weg. Je moet twee dingen doen. Ten eerste ruimte vinden binnen de normen, dat betekent dus ergens iets schrappen. En vervolgens voorrang geven aan projecten die wel bijdragen aan schone lucht en water.”

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot: Met een list, zoals het PAS, komen we niet meer weg. - Foto: Roel Dijkstra

Nieuwe vergaderperiode

Afgelopen week begon het kabinet aan de nieuwe vergaderperiode. De stikstofkwestie staat ongetwijfeld op de agenda, als een van de grote problemen van dit moment. Eerder deze week becijferde ABN Amro dat er voor € 14 miljard aan bouwprojecten stilligt. In Limburg werden afgelopen week in een klap 38 veehouderijvergunningen ingetrokken.

Het PAS is bedacht op initiatief van Diederik Samsom (PvdA) en Ger Koopmans (CDA) om een eerdere impasse in het stikstofbeleid op te lossen. In 2015 is het onder staatssecretaris Sharon Dijksma ingevoerd. Dit voorjaar schoot de Raad van State het systeem af. Pas in de maanden daarna drong door hoe groot de gevolgen zijn voor landbouw, veehouderij, woningbouw, wegenbouw, industrie en vliegvelden. Oud-minister Johan Remkes leidt nu een commissie die oplossingen moet zoeken. Half september wordt een eerste rapportage verwacht.