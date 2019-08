38 veehouders in Limburg zijn natuurvergunning kwijt

Rechtbank Limburg heeft 38 verleende natuurvergunningen vernietigd. Waarschijnlijk gaat het in alle gevallen om veehouderijen.

Een woordvoerder van de rechtbank kon dat echter niet bevestigen. Maandag 19 augustus zette de rechtbank een streep door deze natuurvergunningen die verleend waren op grond van de Wet natuurbescherming.

De basis voor de vernietiging is de uitspraak van de Raad van State over het PAS op 29 mei, aldus de rechters in Roermond. Van de 38 uitspraken is er dinsdag een uitspraak op Rechtspraak.nl geplaatst.

Provincie bekijkt natuurvergunningen opnieuw

Rechtbank Limburg heeft met de behandeling van deze 38 zaken gewacht op die beslissing van de Raad van State. De rechtbank volgt met deze uitspraken de Raad van State. Dit betekent dat alle 38 verleende vergunningen nu zijn vernietigd. Provincie Limburg moet nu de gevolgen van de plannen van de veehouderijen opnieuw in kaart brengen en bekijken of de vergunningen zonder het PAS alsnog kunnen worden verleend, aldus de rechtbank.

Gros natuurvergunningen in Limburg van tafel

Een van de partijen die de natuurvergunningen heeft aangevochten is Werkgroep Behoud de Peel. Volgens voorzitter Wim van Opbergen van de werkgroep gaat het waarschijnlijk om vergunningen van boeren in de Limburgse Peelgemeenten Nederweert, Venray, Leudal, Peel en Maas en Horst aan de Maas. “Ik heb er nog niet helemaal zicht op, want de uitspraken zijn nog niet gepubliceerd.” Van Opbergen verwacht dat het gros van de zaken die zijn werkgroep tegen natuurvergunningen heeft aangespannen in Limburg, hiermee van tafel is. “Volgens mij liggen er alleen nog een paar zaken die nog in de fase van een zienswijze zijn.”

Boeren maken gewoon gebruik van wettelijke regelingen die in onze ogen niet deugen

Wim van Opbergen, voorzitter van Werkgroep Behoud de Peel

Boeren geen dader, overheid is schuldig

Van Opbergen is van mening dat de oplossing van de stikstofproblematiek gevonden moet worden in de landbouw. “De landbouw is de grootste vervuiler, door daar in te grijpen hoeft de ontwikkeling van infrastructurele projecten en woonwijken niet stilgelegd te worden.”

Overigens ziet Van Opbergen boeren niet als dader. “De overheid is de schuldige, die heeft al 40 jaar niets gedaan. Boeren maken gewoon gebruik van wettelijke regelingen die in onze ogen niet deugen.”

Het is intriest dat afspraken met de overheid met een pennenstreek plots niets meer waard zijn

Roel Boots, woordvoerder van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB)

LLTB: maatregel heeft grote impact op boeren

Volgens Roel Boots, woordvoerder van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), is de impact voor de boeren die het treft groot, zowel emotioneel als anderszins. Dat stelt Boots in een reactie op de uitspraak in De Limburger. “Het is intriest dat gemaakte afspraken met de overheid kennelijk met een pennenstreek opeens niets meer waard zijn”, zegt hij in een reactie over het vernietigen van de natuurvergunningen.