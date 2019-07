Omzet landbouwdivisie Bayer daalt

Bayer noteert voor het tweede kwartaal van dit jaar een daling van de omzet van de landbouwdivisie.

Heftige overstromingen in de Verenigde Staten en droogte in Europa en Canada zorgden voor dalingen in de verkoop van landbouwproducten. Daarnaast had ook de handelsoorlog impact op de resultaten. In Europa werden minder fungiciden verkocht en in Noord-Amerika kochten boeren onder andere minder soja- en maiszaad. Ook het wegvallen van de toelating van diverse zaadcoatingen in de Europese Unie had invloed op de verkoopcijfers.

Door de overname van Monsanto vorig jaar steeg de omzet van de landbouwdivisie met 59%. Echter, zonder invloed van overnames en wisselkoersen was er sprake van 3,1% krimp.

Over het eerste halfjaar gezien was er een stijging van 1,1%. In de regio Noord-Amerika daalde de omzet met 13,5%, in Europa, Midden Oosten en Afrika met 1,8%. In Latijns-Amerika steeg de omzet juist met bijna 18%. De totale omzet van het bedrijf, zonder overname- en wisselkoersinvloed, steeg met 0,9%.

De winst over het tweede kwartaal bedroeg € 404 miljoen, een daling van bijna 50%. Door de moeilijke omstandigheden in de landbouw, voorziet Bayer dat het behalen van de gestelde financiële doelen moeilijk wordt dit jaar.

Update rechtszaken glyfosaat

Met de resultaten gaf Bayer ook weer een update over de rechtszaken omtrent glyfosaat. Het aantal aanklachten in de Verenigde Staten staat nu op 18.400. Dat zijn er zo’n 500 meer sinds de laatste update in april. In de 3 rechtszaken die tot nu toe behandeld zijn, werd Bayer schuldig bevonden. Het bedrijf blijft zichzelf verdedigen gaat echter in hoger beroep. In 2019 zullen naar verwachting nog drie zaken beginnen. Ook in Canada zijn stappen gezet door aanklagers om rechtszaken aan te spannen tegen Bayer omdat glyfosaat hen gezondheidsschade zou hebben toegebracht.