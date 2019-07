Nationaal Hitteplan veetransporten actief

Europese transportregels De Europese regels voor transport van vee geven aan dat de temperatuur in de veewagen bij lange transporten moet liggen tussen 5 en 30 graden, waarbij rekening wordt gehouden met een marge van plus of min 5 graden afhankelijk van de buitentemperatuur. In het Nederlandse hitteprotocol wordt gewerkt met een temperatuur van 35 graden. Koeling moet onafhankelijk werken van de motor van de transportwagen. Vytenis Andriukaitis - Foto: ANP De Europese Commissie heeft vorige week aan de lidstaten gevraagd om in elk geval te zorgen dat op warme dagen tenminste de Europese regels worden toegepast. Verschillende ministers lieten tijdens de vergadering van landbouwministers blijken dat de bestaande regels moeilijk kunnen worden gehandhaafd. Ze dringen zelfs aan op nieuwe strengere regels. Landbouwminister Schouten zegt zich te houden aan de bestaande regels. Nieuwe regels zullen wat haar betreft gebaseerd zijn op wetenschappelijke onderzoeken. De transportregels gaan vooral over de lengte (in uren) van een diertransport. Problemen ontstaan vooral als dieren in stilstaande vrachtwagens moeten wachten. Dat kan zijn bij een slachterij, bij een grenspost of in havens. Europees commissaris Vytenis Andriukaitis zei dat in havens geen dieren verladen mogen worden als er geen fatsoenlijke voorzieningen voor de opvang van het vee zijn. Vorig jaar deden zich ernstige dierenwelzijnsproblemen voor aan de Bulgaars-Turkse grens, waar dieren zeer lang in afgesloten wagens bleven bij temperaturen boven 35 graden.