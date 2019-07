Financiën: fiscale wijzigingen pacht en rechten gaan door

Het ministerie van Financiën houdt vast aan aanpassingen van fiscale regels voor pachtersvoordeel en overdracht van productierechten.

Ook houdt het ministerie vast aan een hogere waardering van verpachte grond. Dat schrijft staatssecretaris Menno Snel van het Ministerie van Financiën in reactie op brieven van LTO Nederland, het NAJK, de koepel van agrarische accountantskantoren VLB en de pachtersbond BLHB.

Aanpassingen regels

Eind 2018 zijn fiscale voordelen bij het overdragen van pachtgrond in familieverband (het zogenoemde tweede pachtersvoordeel) en bij het overdragen van productierechten afgeschaft. Het eventuele voordeel van verpachte grond binnen familieverband overdragen blijft belast. Het pachtersvoordeel is niet langer na 5 jaar onbelast. Bij productierechten bestond een soort keuzemogelijkheid bij een overname om wel of niet af te rekenen over de boekwinst. Die keuze is eveneens geschrapt. Snel komt niet tegemoet aan bezwaren van LTO, NAJK en VLB tegen de afschaffing van de beide opties. De bestaande overgangstermijn wordt onder strikte voorwaarden verlengd van 30 juni naar 31 december 2019.

Kritiek

De BLHB heeft kritiek geuit op verhoging van de normwaarde van grond in verpachte staat en eveneens bezwaren tegen de aanpassingen in de fiscale behandeling van pachtersvoordeel. Voor verpachte grond mogen de eigenaren een lagere waarde opgeven en hoeven ze minder belasting te betalen. Voor grond die langdurig (regulier) is verpacht was dat 50% van de waarde in het economisch verkeer. Die waardedruk (afslag) is voor het belastingjaar 2018 verlaagd naar 40%, de waarde voor de bepaling van belastingheffing over privévermogen is daardoor hoger. Volgens Snel leiden gepubliceerde normwaarden en het nieuwe afslagpercentage tot ‘een goede benadering van de waarde in het economisch verkeer’.