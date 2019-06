Werkstraf voor verwaarlozing vee door melkveehouder

Een 52-jarige melkveehouder uit Coevorden (Dr.) hoorde woensdag 19 juni 240 uur werkstraf, waarvan 80 uur voorwaardelijk, tegen zich eisen voor het ernstig verwaarlozen van zijn melkvee.

Daarnaast vroeg de officier van justitie om een voorwaardelijke stillegging van het bedrijf voor 12 maanden. De verdachte raakte in de problemen na de overname van het bedrijf van zijn vader.

“Het had achteraf zeker anders gemoeten”, zei Herman N. woensdag tegen de rechters in Zwolle. Zijn stallen staan nu enkele maanden leeg. Dit nadat de rechtbank in Zwolle zijn bedrijf al voor de duur van 3 maanden liet stilleggen. Na controles in januari en maart was actie geboden, zo vond de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Kadavers in stallen

De foto’s uit het dossier spraken boekdelen, zeiden de rechters. Bij de laatste controle in maart lagen er kadavers in een van de stallen. Mest was niet opgeruimd, het voedsel voldeed niet en vers drinkwater was lang niet overal aanwezig. En onder een zeil lag een stervende koe. Vooral dat beeld bleef hangen, zei de voorzitter.

Ambtelijke molens

“Ik had zelf ook in de gaten dat het niet goed ging. Ik had aan de bel moeten trekken”, zei de melkveehouder hierover. Hij is op de boerderij geboren en getogen. Zijn voorouders boerden er al op het land. Toen zijn vader stierf, nam de verdachte de maatschap over. Maar in de ambtelijke molens raakten papieren kwijt. De fosfaatrechten kwamen vervolgens niet op naam van zijn eenmansbedrijf, maar bleven op die van de maatschap staan. En het destructiebedrijf nam zijn kadavers niet aan omdat hij niet in de administratie was terug te vinden.

Hij wil nog dolgraag met dieren aan de slag

Melkkoeien gehouden zonder fosfaatrechten

N. is een van 30 tot 40 boeren in de 3 noordelijke provincies die in beeld zijn, zei de officier van justitie. Met het bedrijf van N. is het voorlopig niet goed afgelopen. Zijn koeien zijn onder bestuursdwang weggehaald. Dat leverde hem een extra strop op van € 20.000. Bovendien is al meerdere keren beslag gelegd op zijn bedrijf vanwege naheffingen. Hij hield immers melkkoeien zonder de daarbij horende fosfaatrechten. De man werkt inmiddels in een fabriek, maar droomt ervan het bedrijf weer op te bouwen. Als hij de fosfaatrechten alsnog verkrijgt, kan hij ze verkopen om vleesvee of jongvee van andere boeren te houden, zei zijn raadsman Piet Sipma. “Hij wil nog dolgraag met dieren aan de slag.”

Boerenleed

Volgens de advocaat is dierenleed vaak boerenleed. Wat in een zaak als deze verloren gaat, is wat er wél goed ging binnen het bedrijf. Er waren ook stallen waar de dieren wel goed verzorgd werden. “Meneer wil de kans krijgen de boel op orde te krijgen. En om te laten zien wat hij kan.” Naast hem knikte N. instemmend.

Uitspraak op 3 juli.