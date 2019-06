Tweede wolf gevestigd op de Veluwe

Een tweede wolf heeft zich definitief gevestigd op de Veluwe.

Het gaat om het vrouwelijke exemplaar met code ‘GW960f’ waarvan al langere tijd keutels gevonden werden in het gebied. Dat blijkt uit het monitoringsonderzoek van Wageningen Environmental Research (WER) in opdracht van Faunafonds BIJ12.

Schapenhouders geteisterd door wolf

Door DNA-analyse hebben onderzoekers vast kunnen stellen dat de wolvin zich eind april, 6 maanden na de eerste waarneming, nog steeds op de Midden-Veluwe bevond. De periode van een half jaar is nodig om te spreken van een definitieve vestiging, waarmee wolvin GW960f als tweede wolf definitief gevestigd is. Wolvin GW998f vestigde zich reeds in februari dit jaar. Daarbij werd sinds eind januari ook een mannelijk exemplaar, GW893m, waargenomen. Onderzoek toont aan dat dit exemplaar sinds die tijd minstens 8 keer in het territorium van het vrouwelijke exemplaar is geweest.

Overzichtskaart met de aanwezigheid van wolven in Nederland in de periode van 1 februari tot 1 mei 2019. - Afbeelding: Wageningen Environmental Research

BIJ12 meldt dat er dit jaar in 7 gevallen schapenhouders geteisterd zijn door een bezoek van een wolf. Volgens de data, laatste update op 28 mei dit jaar, waren er 5 aanvallen in Overijssel en 2 in Drenthe.

Zender bij wolvin Janka

In Duitsland is voor onderzoek een zender aangebracht bij wolvin Janka GW849f. In het Drentse Hooghalen werd bij gedode schapen DNA materiaal gevonden van Janka. Ecoloog Hugh Jansman van WUR betreurt dat de batterij van de zender na 2 dagen uitviel.

In de periode van 1 februari tot en met 1 mei dit jaar zijn er 6 wolven waargenomen in Nederland, waaronder 1 in Limburg.