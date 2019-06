NVWA scherpt controle op 5 verzamelcentra aan

De NVWA heeft recent de controle op 5 verzamelcentra voor export van vee aangescherpt.

Aanleiding voor het invoeren van een vier-ogen-principe is dat er verhoudingsgewijs op deze verzamelcentra meer zwakke dieren werden aangeboden.

Dieren in slechte toestand bij slachterijen

Aanleiding voor het aanscherpen van de controle is de forse toename van het aantal meldingen dat dieren in slechte toestand aankwamen bij slachterijen in België en Duitsland. Landbouwminister Carola Schouten breidt naar aanleiding van deze meldingen ook het onderzoek naar de noordelijke slachthuizen uit met onderzoek naar de export van slachtdieren.

NVWA-dierenarts

Dieren worden voor transport gekeurd door een NVWA-dierenarts, waarna een exportcertificaat wordt afgegeven. Dieren die ziek of zwak zijn, mogen niet getransporteerd worden. “Ondanks dit intensieve toezicht komt het voor dat dieren in slechte gezondheidstoestand aankomen op het slachthuis in het buitenland. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren doordat een dier tijdens het transport valt en vervolgens in korte tijd sterk achteruit gaat. Maar het kan ook zijn dat achteraf blijkt dat een dier niet tot transport had moeten worden toegelaten”, aldus de NVWA.

Forse toename meldingen in 2018

Het aantal officiële meldingen over dieren die in slechte gezondheidstoestand aankomen in slachthuizen in België was in 2018 fors hoger dan in de jaren daarvoor. Dat blijkt uit antwoorden die de NVWA heeft gepubliceerd na vragen van RTL Nieuws.

In 2018 werden door de Belgische autoriteiten 25 meldingen gedaan over runderen en 1 over schapen. In 2017 ging het om 11 meldingen over runderen en 4 meldingen over varkens. In 2016 werden in totaal 4 meldingen gedaan en in 2019 kreeg het Nationaal Contact Punt tot nu toe 12 officiële meldingen, waarvan 11 over runderen.

Meldingen vanuit Duitsland stabiel

Het aantal meldingen vanuit Duitsland is de afgelopen jaren vrij stabiel. Er worden tussen de 10 en 15 meldingen over varkens gedaan en een enkele melding over runderen. In 2018 werden 28.371 zendingen naar België en Duitsland gecertificeerd door de NVWA, met in totaal 8.226.125 varkens en runderen.

Een NVWA-dierenarts keurt slachtvarkens voor ze op transport gaan. - Foto: Ronald Hissink

De NVWA zegt zich te realiseren dat iedere melding er één te veel is. De instantie grijpt normaal gesproken niet achteraf in, maar voordat het transport plaatsvindt, bij de certificering. Meldingen worden voorgelegd aan de dierenarts die het transport heeft gecertificeerd waar de melding betrekking op heeft. Op basis hiervan gaat er waar mogelijk een gerichte reactie terug naar de melder.

Aanvullende maatregelen

Daar waar er aanleiding is te veronderstellen dat een constatering breder is dan de individuele casus waarop deze betrekking heeft, kan dat voor de NVWA aanleiding zijn tot het treffen van aanvullende maatregelen. Dat is nu dus gebeurd bij 5 verzamelcentra. Met het vier-ogen-principe doen twee dierenartsen samen de certificering, in plaats van dat 1 dierenarts de controle uitvoert.