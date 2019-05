Groningse boeren protesteren tegen aardbevingen

Groningse boeren komen 22 mei in actie tegen ‘Den Haag’, want de overheid heeft de boeren in de kou laten staan, vinden ze. Ze willen dat er nu eindelijk geld komt voor schadevergoedingen door aardbevingen.

“Vanmorgen stond de Whatsapp-groep van de Groningse boeren roodgloeiend”, vertelt melkveehouder Ate Kuipers, “Dat laat zien dat boeren het nu echt zat zijn.” De Groningers werden 22 mei opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 3,4. Voor veel Groningse boeren is dat de druppel. Ze voelen zich in de steek gelaten door de overheid. Verantwoordelijk minister Eric Wiebes heeft beloofd om de schade te inventariseren en te vergoeden. “We praten inmiddels al 8 maanden met de NAM en het ministerie van Economische zaken en Klimaat, en er gebeurt niks. We zijn deze spaghetti op bestuurlijk niveau meer dan beu”, aldus Kuipers. Boeren in Middelstum Inmiddels zijn de eerste boeren gearriveerd in Middelstum met hun trekkers. Kuipers verwacht dat er rond de 100 à 150 boeren aanwezig zullen zijn. Naar Den Haag Als de actie niet het gewenste effect heeft, willen de boeren, net als februari vorig jaar, naar Den Haag gaan. “Minister Wiebes moet dan oppassen dat die 40 trekkers van de vorige keer er nu geen 4.000 gaan worden. De maat is echt vol. We willen geen goede woorden van het ministerie, maar dat ze eindelijk geld gaan betalen.” Woensdagmorgen 22 mei hebben al 90 burgers en bedrijven schade gemeld bij het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. In 12 gevallen was de schade zo ernstig dat er melding werd gedaan van een zogenoemde Acuut Onveilige Situatie.