Universiteit acht kritiek Agrifacts ongegrond

Factchecker Stichting Agrifacts heeft kritiek op een website over bijensterfte, maar slaat zelf ook de plank mis in de feitenweergave, vinden de bekritiseerde onderzoekers.

De Universiteit Utrecht kreeg kritiek van Stichting Agrifacts (Staf) over informatie op de site bijensterfte.nl. De onderzoekers van de universiteit vinden de kritiek onterecht. De feitenweergave van Staf is namelijk onjuist, stellen zij.

Staf meent dat op bijensterfte.nl staat dat bijen en hommels zijn verdwenen door neonicotinoïden. Waar dit op de site te vinden is, wordt niet gespecificeerd. De reactie van de bijenonderzoekers is dat Staf de feiten verkeerd weergeeft. De stellingname is volgens hen ‘karikaturaal’ en onjuist.

Voor een factchecker lijkt het me relevant dat de feiten kloppen

Oorzaken sterfte bijen

Staf stuurde haar kritiek naar het Copernicus Instituut, onderdeel van de Universiteit Utrecht. De website bijensterfte.nl is een verzamelplaats voor informatie van dit instituut over de oorzaken van de sterfte van bijen. Onder andere bijenonderzoeker Jeroen van der Sluijs is hier werkzaam. Toen hem de brief onder ogen kwam, moest hij ‘een beetje lachen’. “Ik ken de organisatie niet, maar voor een factchecker lijkt het me relevant dat de feiten kloppen. Het is namelijk niet zo dat de achteruitgang van bijen alleen door het gebruik van neonicotinoïden komt. Dat staat niet op de site, dat zou ik ook niet beweren. Er zijn meerdere factoren van invloed op de gezondheid van bijen, waarvan gewasbeschermingsmiddelen er helaas een zijn. Daar is wetenschappelijke consensus over en bekend bij Efsa.”

‘Selectief gaan shoppen’

De stellingname van Staf, dat bijen niet kunnen uitsterven door middelen die nog niet in gebruik zijn genomen, is dan ook te kort door de bocht. “De stichting is zelf selectief gaan shoppen in de rode lijst door uitsluitend naar de al uitgestorven soorten te kijken. Van veel soorten neemt echter de populatieomvang af. Uit een vergelijking van de rode lijsten van 2003 en 2018 blijkt juist dat de afname van de bijenstand zich na 2003 heeft voortgezet.”

Van der Sluijs vindt het goed dat een organisatie als Staf kritisch is. “Het is goed dat er factcheckers zijn. Dat is goed voor het wetenschappelijke debat. Ik zou deze organisatie wel aanraden om hun uitingen eerst te laten controleren. Een peerreview van wetenschappers, zodat de factcheckers niet eerst zelf moeten worden gecontroleerd op de feitenweergave.”

Staf beraadt zich nog op een reactie.