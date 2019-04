Nog geen inspectie levend vee uit Verenigd Koninkrijk

De inspectie van ingevoerde levende dieren uit het Verenigd Koninkrijk is nog niet geregeld, meldt Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer in antwoord op Kamervragen van Pieter Omtzigt en Jaco Geurts (beiden CDA).Zolang het bedrijfsleven bij Hoek van Holland geen inspectiepunt heeft gerealiseerd, worden levende dieren via de lucht (Schiphol, Maastricht) ingevoerd of via een inspectiepost in een ander land. Vooralsnog heeft alleen Frankrijk een inspectiepost, bij Calais.

Er lopen verschillende aanvragen voor de realisering van inspectieposten voor de keuring van dierlijke producten aan de noordoever van de Nieuwe Waterweg. De Europese Commissie moet daarover oordelen.

De minister zegt dat een tijdelijke oplossing mogelijk is door de inspectie van ingevoerde levende dieren te laten plaatshebben bij de inspectiepost aan de zuidkant van de Nieuwe Waterweg. Dat levert geen merkbare extra verkeersdruk op, verwacht zij.

Veterinaire keuring voor vlees

Vlees en andere producten van dierlijke oorsprong moeten bij invoer ook veterinair gekeurd worden. De minister zegt dat hard gewerkt wordt aan een tijdelijke oplossing voor producten die in Hoek van Holland aan land komen.

Voor de invoer van fruit, groenten en planten kan worden volstaan met een keuring van nu al erkende fytosanitaire inspectielocaties in het binnenland. Dat gebeurt nu ook al met de invoer vanuit niet-EU-landen.

Bij export van dieren, en dierlijke of plantaardige producten is de exporteur afhankelijk van de situatie in het Verenigd Koninkrijk. De Britten geven daarover informatie op hun overheidssite.

Dierenartsen extra opgeleid

Schouten spreekt de suggestie van Kamerleden Geurts en Omtzigt tegen dat van de te werven dierenartsen er deze week nog geen operationeel zou zijn. De minister zegt dat het overgrote deel van de extra medewerkers inmiddels is gevonden. Van de 80 benodigde dierenartsen zijn er op dit moment 22 in opleiding en die zijn ook inzetbaar.

EU steunt boer bij brexit

EU-landbouwcommissaris Phil Hogan maakte maandag 5 april duidelijk tal van maatregelen achter de hand te houden voor steun aan boeren die in de knel komen door de brexit. Hij heeft daarvoor echter geen extra financiële ruimte gekregen van de Europese Commissie.