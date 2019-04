Hoogste grondprijs sinds jaren

In het vierde kwartaal van 2018 kwam de gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland uit op € 65.200 per hectare.

Daarmee ligt het prijsniveau op het hoogste niveau van de afgelopen jaren. Dat meldt het Kadaster op basis van nieuwe kwartaalcijfers. Over heel 2018 ligt de gemiddelde landelijke grondprijs op € 60.900 per hectare. Dat is ruim 2,5% hoger dan in 2017 (€ 59.000 per hectare) en bijna 5,2% hoger dan in 2016 (€ 57.900 per hectare).

Lees verder onder de grafiek.

Prijzen van bouwland

De prijs van bouwland steeg van € 66.400 per hectare in de eerste 3 kwartalen van 2018 tot € 73.800 per hectare in het vierde kwartaal. Deze stijging volgt de trend van de laatste 2 jaren, maar is met een stijging van ruim 11% ten opzichte van de rest van 2018 behoorlijk fors (sterk afwijkende prijs van Q3 2017 is buiten beschouwing gelaten). Volgens het Kadaster komt dit door de hoge gemiddelde grondprijzen voor bouwland in West- en Zuid-Nederland. Over geheel 2018 komt de gemiddelde grondprijs voor bouwland uit op € 68.900 per hectare.

Prijzen van grasland

In vergelijking met de eerste 3 kwartalen van 2018 steeg de gemiddelde prijs van grasland met 8,9% tot € 59.700 per hectare. Deze hoge grondprijs wordt veroorzaakt door een hoge gemiddelde grondprijs voor grasland in Oost- en Zuid-Nederland. Over geheel 2018 komt de gemiddelde grondprijs voor grasland uit op € 56.000 per hectare.

Landelijke verschillen

Landsdeel Zuid kent meestal de hoogste gemiddelde grondprijzen. In 2018 lag deze 16% boven het Nederlandse gemiddelde. De prijs van landbouwgrond in het Noorden is het laagst. Deze lag in 2018 12% onder het landelijk niveau. De prijsverschillen tussen de landsdelen lijken door de jaren heen kleiner te worden.