CDA: beperk buitenlandse opkoop EU-landbouwgrond

Het CDA wil dat maximaal 10% van de Europese landbouwgrond door investeerders van buiten de EU gekocht wordt.

De mogelijkheid voor buitenlandse investeerders om geld te steken in Europese landbouwgrond moet aan banden worden gelegd. Europarlementariër Esther de Lange, lijsttrekker voor het CDA tijdens de komende verkiezingen, deed maandag in het Zeeuws-Vlaamse Nieuw Namen het voorstel om de buitenlandse invloed op Europese landbouwgrond te beperken.

Landbouwgrond van strategisch belang

Het CDA in de Tweede Kamer heeft eerder via een motie een Kamermeerderheid gekregen om in Nederland landbouwgrond als strategisch van belang te bestempelen. Het Europees parlement heeft enkele weken geleden wetgeving aangenomen, waarin lidstaten elkaar kunnen attenderen op (ongewenste) buitenlandse inmenging in strategisch belangrijke economische sectoren, inclusief de landbouw.

10% als maximum

De Lange zei in een toelichting dat in de Europese lidstaat Roemenië nu al tenminste 10% van de landbouwgrond in niet-Europese handen is. Die 10% als maximum ziet zij als een goed begin voor Europese wetgeving; in de ogen van De Lange zou niet meer dan 10% van de landbouwgrond in handen van niet-Europese investeerders mogen komen. De Lange zegt dat ze binnen het Europees landbouwbeleid ook scherp is op de definitie van boer, zodat de Europese steungelden niet terecht komen bij bedrijven of mensen die niet actief zijn in de landbouw.

Volgens de CDA-Europarlementariër wordt bij strategische economische sectoren vaak gedacht aan de energievoorziening of de telecom. Maar de landbouwgrond – basis voor de voedselvoorziening – maakt daarvan ook deel uit. “Wij moeten zoveel mogelijk landbouwgrond in eigen boerenhanden houden”, aldus De Lange.

Eurocommissaris Phil Hogan

De CDA-Europarlementariër sprak op een bijeenkomst waar Eurocommissaris Phil Hogan een kredietfaciliteit van de Europese Investeringsbank aankondigde, waar de Europese Unie € 1 miljard insteekt, en waar vanuit kredietinstellingen € 1 miljard naast gelegd moet worden. Hogan ondersteunde het idee van De Lange. “Maar grondbeleid is niet de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie. Voor ons is van belang dat Europese steun bij echte boeren terecht komt. En geef dan de jonge boer de voorkeur, niet de investeerder”, aldus Hogan.

CDA-Kamerlid Jaco Geurts zegt dat Nederlandse banken en boeren deze kans niet moeten laten liggen. Vanuit de Europese Investeringsbank is € 1 miljard beschikbaar, maar als andere lidstaten sneller zijn, kunnen Nederlandse investeerders achter het net vissen.

Kredieten bij jonge boeren vaak geweigerd

Hogan benadrukte dat vooral jonge boeren geholpen moeten worden. Uit onderzoek is gebleken dat veel vaker kredieten geweigerd worden bij jonge boeren dan bij boeren die hun bedrijf al op de rit hebben. Hogan zei dat in het nieuwe landbouwbeleid jonge boeren tenminste 2% van het budget voor inkomenssteun krijgen. “En als lidstaten dat willen, kunnen ze dat verhogen.”

Met veel jonge boeren, CDA-EP lijsttrekker @Esther_de_Lange en eurocomissaris @PhilHoganEU in

Zeeuws Vlaanderen bijeen om te spreken over de toekomst van onze agrarische sector. Het zijn ónze boeren die zorgen voor gezond voedsel van eigen bodem. pic.twitter.com/7USoSKvINg — Sybrand Buma (@sybrandbuma) 29 April 2019

De Europees Commissaris kreeg uit handen van boerin Eline Vedder een manifest (Manifest van Saeftinghe) aangereikt, waarin het belang van steun voor jonge boeren wordt onderstreept. Vedder, die zelf het stadium van jonge boer net voorbij is, stelde onder andere dat het vertrouwen tussen boer en samenleving moet worden hersteld en dat de rol van de boer op waarde geschat moet worden. Ook op andere punten (klimaat, positie in de keten, redelijk inkomen) moet de rol van de boer worden benut en erkend, aldus Vedder. “Zodat wij uw voedsel kunnen blijven maken.”