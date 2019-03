Van Geel blij dat kabinet handschoen oppakt

Voorzitter Pieter van Geel van de klimaattafel voor landbouw en landgebruik is blij dat het kabinet de handschoen voor extra klimaatmaatregelen in de landbouw oppakt. Ook de deelnemers aan de landbouwtafel, die donderdag bij elkaar kwamen, reageren positief op de mededeling dat het kabinet middelen wil uittrekken om extra klimaatmaatregelen te nemen.

Hoeveel geld nodig is voor welke maatregelen, wil Van Geel nog niet zeggen. Hij benadrukt dat de haalbare CO 2 -reductie afhankelijke is van de middelen die het kabinet uittrekt. “Zonder instrumenten kun je niks”, zegt hij. Van Geel doelt niet alleen op subsidieregelingen, maar ook op wet- en regelgeving.

Pieter van Geel - Foto: ANP

Van Geel is positief over de doorrekeningen van PBL, die constateert dat de tafel voor landbouw en landgebruik met de huidige maatregelen tussen 1,8 Mton en 4,6 Mton CO 2 -reductie kan halen. Daarmee zit de doelstelling van 3,6 Mton mooi in het midden van de bandbreedte. “Dat betekent dat de landbouw een goede positie inneemt bij de manier waarop ze het doen”, zegt hij.

Betrokkenheid landbouwtafel uit zich in 6Mton reductie

PBL is kritisch over de haalbaarheid van de doelstellingen, die staat en valt met de bereidheid van boeren om te investeren, maar ook bij aanpassingen van wet- en regelgeving. Hij wijst erop dat aanpassingen van bijvoorbeeld regelgeving rondom mest tijd kosten. “Maar dat is geen reden om het niet te doen”, zegt hij. “Gedrevenheid om direct maatregelen te nemen, is niet nodig. Het gaat om structurele maatregelen voor de lange termijn”, zegt Van Geel.

Van Geel is met minister Schouten in gesprek over hoe extra maatregelen te nemen zijn en wat hiervoor nodig is. Op welke fronten dit zal zijn, wil Van Geel nog niet zeggen. “We zien dat we bij landgebruik, bijvoorbeeld bij veenweiden, nog matig scoren. Daar moet extra inzet zijn.”