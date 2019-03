Europese Commissie: patent op plant nietig verklaren

Nederland wil dat producten van klassieke veredeling niet mogen worden geoctrooieerd.

Octrooien op planten kunnen nietig verklaard worden. Dat zegt Europees Commissaris Elżbieta Bieńkowska in antwoord op parlementaire vragen van Jan Huitema (VVD). Volgens de Europees Commissaris kunnen octrooien op planten, die toch door het Europees Octrooi Bureau (EOB) worden afgegeven, worden voorgelegd aan de nationale rechter of aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

De Europese Commissie onderzoekt samen met de lidstaten, het EOB en de belanghebbenden welke maatregelen kunnen worden genomen. De Europese Commissie gaat hierover in gesprek met het Europees Parlement.

Nederland wil ‘stevig signaal’ afgeven

Nederland wil samen met de andere Europese lidstaten een ‘stevig signaal’ afgeven aan het Europees octrooibureau, om duidelijk te maken dat producten van klassieke veredeling niet mogen worden geoctrooieerd. Minister Carola Schouten heeft het besluit van het Europees Octrooibureau van 5 december om eigenschappen van planten te octrooieren op de agenda van de landbouwministers gezet.

Biotechrichtlijn

Het EOB is geen Europese instelling. Maar de Europese Unie levert wel de meeste van de 38 leden. Bovendien leunt het EOB bij haar eigen rechtspraak zwaar op wetgeving van de Europese Unie.

Het EOB deed op 5 december een uitspraak die niet strookt met een eerdere uitleg van Europees Commissaris Elżbieta Bieńkowska van de Europese regels (Biotechrichtlijn). De Europees Commissaris maakte duidelijk dat het nooit de bedoeling is geweest om octrooien te verlenen op producten die zijn ontstaan uit biologische processen, zoals kruisingen.

Landbouwraad 18 maart

Aanvankelijk leek het erop dat het EOB de zienswijze van de Europese Commissie en het Europees Parlement volgt, maar de Technical Board of Appeal had op sinterklaasdag vorig jaar een verrassing: volgens de board kunnen octrooien verleend worden op producten van klassieke plantenveredeling.

De Europese landbouwministers praten maandag 18 maart over het octrooi op planten.