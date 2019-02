Tweede wolvin bijna definitief gevestigd op Veluwe

Een tweede wolvin heeft zich inmiddels bijna definitief gevestigd op de Veluwe.

Dat blijkt uit het periodiek monitoringsonderzoek, november 2018 tot en met januari 2019, van Wageningen Environmental Research in opdracht van uitvoeringsorganisatie BIJ12. Als het vrouwelijke dier na 27 februari nog steeds aanwezig is, is ook deze wolvin minimaal een half jaar aanwezig en dus definitief gevestigd.

Wolvenplan

Reeds in augustus 2018 werd deze wolvin, met code GW960f, voor het eerst gevonden op de midden-Veluwe. Wolvin GW988f had zich reeds gevestigd, wat voor provincie Gelderland reden was stappen te nemen in het wolvenplan.

Schapen doodgebeten door wolf

Naast de 2 wolvinnen is er begin dit jaar, op 6 januari, ook een mannelijke wolf (GW893m) op de radar verschenen. Hij beet schapen dood in Heino en Dalmsholte in Overijssel, blijkt uit de gegevens van BIJ12. Ook hij verscheen in regio Noord-Veluwe, waar wolvin GW988f ook voorkomt. Of zij elkaar zijn tegengekomen is volgens ecoloog Hugh Jansman onzeker.

Als dat het geval is, dan is er een kans dat begin mei de jongen geboren worden. Daarentegen is wolvin GW912f, die afgelopen najaar regelmatig opdook in Drenthe, teruggekeerd naar haar territorium in de Duitse deelstaat Nedersaksen.

Wageningen Environmental Research voerde een periodiek monitoringsonderzoek uit naar wolven in opdracht van uitvoeringsorganisatie BIJ12. - Bron: Wageningen Environmental Research

Europa blijft wolf strikt beschermen

Wolven en andere in het wild levende beschermde dieren onder de Europese natuurwetgeving, blijven dat ook in de toekomst. Dat heeft Eurocommissaris Karmenu Vella (Milieu) afgelopen woensdag bekend gemaakt. Aanleiding waren vragen van de Partij voor de Dieren over de beschermingsstatus van de wolf.

Vella noemde het ‘paniekzaaierij’ om over herstel van de diersoort te praten. Volgens haar zijn de wolvenpopulaties in de meeste EU-regio’s nog niet op duurzaam niveau. Ze verwierp hiermee de poging van de landbouwcommissie van het Europese Parlement om de natuurbeschermingswet te verzwakken voor de wolf.