LNV: overheid draagt niet bij aan destructiekosten

Een bijdrage van de overheid aan de Rendac-kosten is niet aan de orde. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

LTO, POV, NVP en NMV vinden de tariefstijgingen van Rendac met gemiddeld 238% niet meer uit te leggen en hebben er bij de overheid op aangedrongen om een deel van de kosten op zich te nemen. Rendac vindt deze vraag ook legitiem, aangezien overheden in buurlanden wel mee betalen in de afvoer van kadavers. Het ministerie gaat echter niet in op het verzoek.

Tot 2010 betaalde de overheid wel mee. In overleg met de Tweede Kamer is destijds besloten hier mee te stoppen. Daarmee zouden de kosten in lijn zijn met andere sectoren, waarbij de kosten ook bij de gebruiker liggen.

Tariefafstemming in nauw overleg met sectoren

Het ministerie zegt begrip te hebben voor de kritiek van de belangenorganisaties op de stijgende tarieven. “Het is nooit leuk om geconfronteerd te worden met tariefstijgingen”, aldus het ministerie. LNV wijst er wel op dat de tarieven zorgvuldig en in nauwe afstemming met de sectoren worden vastgesteld. De hoge stijging komt onder andere doordat de tegenvallende resultaten van 2015 op verzoek van de sector over verschillende jaren verrekend worden, terwijl de tegenvallende resultaten van 2017 nu in 1 jaar verrekend worden in de tarieven.

Het ministerie moet de tarieven van Rendac jaarlijks goedkeuren. Hierbij heeft het ministerie geen maximaal toelaatbare tariefstijging. “Het doel is dat er een goed functionerend systeem voor afvoer en verwerking van kadavers is. Dat systeem zal betaalbaar moeten blijven. Het ministerie accepteert uiteraard niet zomaar elke prijsstijging zonder goede onderbouwing”, aldus LNV.

Indirecte bijdrage overheid

Indirect draagt de overheid wel bij aan de kosten van het destructiebestel. Rendac ontvangt vanuit het Diergezondheidsfonds een vergoeding voor het onderhouden van extra destructiecapaciteit voor het geval er een dierziekte uitbreekt. LNV betaalt 50% van de kosten voor de reservecapaciteit.

De kosten voor het afvoeren van kadavers wordt in 2019 fors duurder. Gemiddeld gaan de kosten voor veehouders 23,8% omhoog, het ophalen van een enkel rund wordt ruim 30% duurder en gaat € 61,53 kosten.