Kabinet wil wegblijven van krimp veestapel

Het kabinet blijft op het standpunt dat ze liever met technische maatregelen de uitstoot van de veehouderij beperkt dan via volumemaatregelen.

Dat blijkt tijdens het debat over het klimaatakkoord in de Tweede Kamer. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren drong er tijdens het debat op aan dat bij de doorrekeningen van het klimaatakkoord ook moet wordt gekeken naar de kosten en effecten van krimp van de veestapel. Ouwehand vindt dat het kabinet het advies van de Raad voor de Leefomgeving negeert. RLi concludeerde dat ingrijpen in de omvang van de veestapel onvermijdelijk is. Fractievoorzitters van de coalitie, minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en premier Mark Rutte wijzen de kritiek van Ouwehand af. “Besturen is iets anders dan alleen maar achter allerlei adviezen aanlopen. Sommige zijn strijdig, sommige niet. Het is ook het mandaat van de politiek om van adviezen af te wijken. In het regeerakkoord staat dat technische maatregelen de voorkeur hebben boven volumemaatregelen. Er staat tegelijkertijd een streng doel voor deze sector. Dat doel moet gehaald worden”, aldus Wiebes.

Doorrekeningen PBL

Hoe de doelen gehaald moeten worden, staat niet vast. “Voorlopig is het doel gehaald, maar dat moeten de doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving uitwijzen”, aldus Wiebes. D66 en VVD erkennen dat als de klimaatdoelen niet gehaald worden, er dan extra maatregelen genomen moeten worden. Ouwehand waarschuwt hier juist voor. Volgens haar zorgt het uitstellen van maatregelen ervoor dat het nog moelijker wordt voor boeren om maatregelen te nemen en dat het voor de belastingbetaler duurder wordt.

Krimp veestapel

Ondanks herhaaldelijke verzoeken van PvdD om krimp van de veestapel ook mee te nemen in het doorrekenen van de plannen, wil het kabinet dit niet doen. De Tweede Kamer stemt volgende week over een motie over dit punt. Andere partijen brachten de landbouw niet ter sprake tijdens het klimaatdebat.