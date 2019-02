Friesland: 2018 slecht jaar voor weidevogels

Het aantal nesten en broedparen van weidevogels in Friesland is het afgelopen jaar flink afgenomen.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW). Het aantal broedparen en nesten kieviten daalde met 18%. Ook voor de grutto was het een slecht jaar: het aantal nesten en broedparen daalde met 14,4%. Het aantal broedparen tureluur daalde met 5,5%. Toch was er ook goed nieuws. Het aantal nesten van de scholekster nam met ruim 11% toe tot meer dan 7,500 nesten. Dit past binnen het landelijke plaatje. Al sinds 1960 neemt het aantal broedvogels sterk af (tot 60-70%), blijkt uit cijfers van het CBS. Daarbij vermeldt het CBS wel dat de afname steeds meer afvlakt, maar dat van herstel nog geen sprake is.

Weer en predatie speelden parten

Volgens de Friese vogelbond heeft de kou in februari en maart parten gespeeld in de vestiging van kieviten. Ook was de regen in april een probleem voor de kuikens. Verscheidene boeren hebben geprobeerd de weidevogels te redden door middel van vernatting, maar door de zeer droge zomer werd een beregeningsverbod ingesteld. Volgens de bond week 2018 qua bemesting, beweiding en randenbeheer niet veel af van 2017. Wel bleek uit onderzoek dat predatie, voornamelijk door steenmarters, grote parten speelt in nestverliezen. Zowel in de ei-fase als de kuiken-fase.