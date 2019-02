Denkavit en Dinuvet starten joint venture

Denkavit Groep en Dinuvet zijn de samenwerking Denkavit Iberica begonnen.

Het nieuwe bedrijf is deze maand gestart en gaat zich bezighouden met voedingsproducten voor jonge dieren op de Spaanse en Portugese markt.

Marktaandeel vergroten

Denkavit bestaat inmiddels 80 jaar en is gespecialiseerd in voeding voor biggen, kalveren, geiten- en schapenlammeren. Dinuvet is een Spaans bedrijf dat 20 jaar geleden begon als distributeur van veterinaire producten. Later kwamen hier onder andere voedingsmiddelen bij. De bedrijven werken al vele jaren samen. Door deze samenwerking hopen beide bedrijven om hun marktaandeel in deze Zuid-Europese landen te vergroten.