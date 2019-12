Vogelaar: tijd voor Forum, ook voor boeren

Voormalig melkveehouder en zuivelbestuurder Jan Cees vogelaar beleed zaterdag 30 november dat het ‘ook voor de boeren tijd is voor Forum voor Democratie’.

Leunend tegen een John Deere was Vogelaar een van de sprekers op een zeer druk bezocht congres van Forum voor Democratie in Barneveld.

De voorman van de Stichting AgriFacts, voorzitter van de Stichting Mesdag Zuivelfonds en voormalig bestuurder van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en LTO Nederland hield een toespraak van ongeveer tien minuten die zeker tien keer met applaus werd onderbroken.

Lees verder onder de video van Vogelaars toespraak op het congres:

Vogelaar, die in een recent verleden nog als lijstduwer fungeerde op verkiezingslijsten van het CDA, zegt op dit moment politiek een voorkeur voor Forum te hebben. Maar of hij ook Forum gaat stemmen bij volgende verkiezingen ‘hangt dat natuurlijk af van de landbouwparagraaf en de andere paragrafen in het verkiezingsprogramma’.

Vogelaar niet verbonden aan FvD

Dat hij optrad op het partijcongres van FvD was ‘omdat Thierry Baudet mij heeft uitgenodigd’, niet omdat hij op de een of andere manier aan de partij is verbonden. “Ik ben voor Forum net zo actief als bij voorbeeld voor de SGP of het CDA. Vrijdag zat ik nog in Brabant bij het CDA om uitleg te geven over de stikstofproblematiek.”

Vogelaar zette zich zaterdag af tegen de rechtspraak en de ambtenarij, die “last heeft van regeldiarree en de ene maffe regel na de andere uitscheidt. Maar wie maken eigenlijk de wetten in dit land? Dat zijn toch de Tweede Kamer en de minister?”

Vergunningplicht voor beweiden vee ‘absurd’

Een voorbeeld van in Vogelaars ogen absurde wetgeving is de vergunningplicht voor het beweiden van vee. Volgens hem is dat bedacht door ambtenaren en hebben slapende Tweede-Kamerleden dat laten passeren.

Ook een deel van de Kamer moesten het ontgelden. Sommige partijen in de Tweede Kamer laten zich volgens hem met kraaltjes en spiegeltjes afschepen, en gebruikten dat als argument om in te stemmen met bij voorbeeld het fosfaatreductieplan of het fosfaatrechtenstelsel. Het binnenhalen van de voer-mestcontracten

Vogelaar zei dat ‘boeren en boerinnen het niet verdienen om door linksdeugers te worden afgeserveerd als vervuilers en klimaatverziekers’.