Onduidelijkheid Brabantse veehouders opnieuw groter

Provinciale Staten (PS) heeft afgelopen vrijdag niet ingestemd met de door Gedeputeerde Staten (GS) voorgestelde Brabantse Aanpak Stikstof (BAS).

Daarmee is voldaan aan de wens van boerenorganisaties zoals ZLTO en POV, die de Statenleden hadden opgeroepen niet in te stemmen met de BAS. Maar het heeft wel een onbedoeld negatief gevolg, vergunning-uitstel is daarmee ook van de baan, de oude data gelden weer.

Geen meerderheid

Tijdens de tumultueuze PS-vergadering trok het CDA zich uiteindelijk terug uit het college en was er geen meerderheid meer voor de GS-plannen. Waarschijnlijk deze week zal duidelijk worden hoe het provinciebestuur verder gaat. De kans is groot dat het een minderheidscollege zal worden van de zittende partijen VVD, D66, GroenLinks en PvdA.

Door het afwijzen van de BAS is formeel de Interim Omgevingsverordening (IOV) nog steeds van kracht. Dat wil zeggen dat voorgestelde versoepelingen voor veehouders die in de BAS stonden ook niet ingevoerd worden.

Oude data gelden weer

Het voorstel van GS was om de uiterste vergunningaanvraagdatum of melding van nieuwe stalsystemen op te schuiven van 1 april 2020 naar 1 januari 2021. De nieuwe stalsystemen zouden dan uiterlijk 1 oktober 2022 gerealiseerd moeten zijn in plaats van op 1 januari 2022, zoals in de IOV staat. Nu is het dus weer ‘gewoon’: 1 april 2020 uiterste datum vergunningaanvraag en 1 januari 2022 uiterste datum stalsystemen gereed.

GS gaat de ontstane situatie op korte termijn evalueren

Volgens woordvoerders van de provincie Noord-Brabant klopt het dat formeel de oude data nog steeds van kracht zijn, maar verwachten ze dat GS hier nog wel naar gaat kijken. “GS gaat de ontstane situatie op korte termijn evalueren en zal er op terugkomen welke data gehanteerd zullen worden”, aldus een woordvoerder.

Onzekerheid over uitstel

ZLTO-voorzitter Wim Bens is er niet helemaal gerust op. Hij gaat er vanuit dat het uitstel van 9 maanden, zoals in de BAS stond, overeind blijft. Maar zekerheid heeft hij niet. Daarom wil de boerenvoorman op korte termijn in gesprek met het Brabantse college.