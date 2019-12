Kamer: bij relativering holocaust geen plek aan tafel

Voor personen of organisaties die de Jodenvervolging of de holocaust relativeren of bagatelliseren mag geen plaats zijn aan onderhandelingstafels met de regering.

Dat vindt de overgrote meerderheid van de Tweede Kamer. Alleen Forum voor Democratie, PVV en Van Haga stemden donderdagavond 19 december laat tegen de motie van PvdA‘er William Moorlag die de regering oproept niet met personen of organisaties om tafel te gaan die dergelijke uitspraken doen.

Aanleiding voor de oproep van de Kamer is een uitspraak van voorzitter Mark van den Oever van Farmers Defence Force, die vorige week tijdens een inspraakmogelijkheid in de Brabantse staten een vergelijking maakte tussen de behandeling van de joden in de Tweede Wereldoorlog en de bejegening van de boeren nu.

Stevige veroordeling

PVV‘er Barry Madlener beoordeelde de PvdA-motie als een “politiek moralistisch spelletje om Farmers Defence Force van de onderhandelingstafel te weren”. Madlener zei dat de PVV tegen relativering of bagatelliseren van de holocaust is. “Waar dat is gebeurd, verdient dat een stevige veroordeling.”

De PVV vindt het echter buiten alle proporties om een organisatie van overleg uit te sluiten door de uitspraak van één persoon.

Overleg met kabinet

Minister Carola Schouten zit met de motie in haar maag. Ze zei dat ze sowieso zaken blijft doen met het Landbouw Collectief. Daarvan maakt Farmers Defence Force onderdeel uit. De minister had eerder in overleg met de Kamer gezegd dat het Landbouw Collectief gaat over zijn eigen delegatie. Hoe ze de motie gaat uitvoeren, gaat ze nader met het kabinet overleggen.

Misdaden tegen de menselijkheid

Het is niet voor het eerst dat in het debat over de landbouw vergelijkingen gemaakt worden met misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ooit is de zanger Robert Long voor de rechter gedaagd omdat hij als ambassadeur van Varkens in Nood een vergelijking maakte tussen de intensieve veehouderij en de concentratiekampen in nazi-Duitsland. Long mocht van de rechter destijds die vergelijking wel maken.