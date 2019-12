Farmers Defence Force in hoger beroep

Farmers Defence Force wil in hoger beroep tegen het verbod op acties tegen supermarkten, dat dinsdag is uitgesproken door de rechter.

De actievoerende boeren voelen zich monddood gemaakt door de gerechtelijke uitspraak die boeren verbiedt om acties te voeren waarmee de bevoorrading van supermarkten wordt verstoord. Farmers Defence Force heeft de sympathisanten via haar reguliere social mediakanalen laten weten dat de acties voorlopig worden uitgesteld.

Onduidelijkheid heerst

In de tal van groepsgesprekken waar boeren hun actieplannen bespreken, heerst onduidelijkheid over de actiedag woensdag 18 december. Maandag in de rechtszaal vertelde voorzitter Mark van den Oever nog dat er alternatieve actieplannen zijn. FDF zei toen niet van plan te zijn supermarkten te blokkeren. In de groepsgesprekken speculeren boeren onderling over mogelijke andere doelen. Het bestuur van FDF is momenteel niet bereikbaar om duidelijkheid te verschaffen.

Spoedverzoek afgewezen

FDF heeft bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het verzoek ingediend om het hoger beroep met spoed te behandelen. Het gerechtshof heeft dit verzoek afgewezen, omdat de advocaat van FDF niet heeft gemotiveerd waarom de zaak met spoed behandeld moet worden. Een uitspraak in het hoger beroep is niet meer mogelijk voor morgen.