CDA woedend over uitspraken Timmermans over boeren

Eurocommissaris Frans Timmermans heeft de woede van het CDA op zijn hals gehaald met zijn uitspraken over boeren.

In een persconferentie in Brussel zei Timmermans dat het systeem waar boeren nu actie voor voeren geen toekomst heeft. Hij zegt liever met de boeren in gesprek te gaan over een landbouwsysteem dat in Timmermans’ ogen wel toekomst heeft.

De Eurocommissaris zegt dat er niet minder, maar juist meer landbouw nodig is om te kunnen voldoen aan de eisen voor gewasbeschermingsmiddelen, biodiversiteit en milieu en klimaat. Hij pleit voor een andere landbouw.

‘Erkenning nodig’

CDA-Tweede Kamerlid Jaco Geurts toont tijdens een debat in de Tweede Kamer zijn afkeer tegen de uitspraken van Timmermans. ‘Boeren zitten niet te wachten op dit soort uitspraken. Ze hebben erkenning nodig”, aldus Geurts. Ook zijn Brusselse partijgenoten Esther de Lange en Annie Schreijer Pierik spraken hun afkeuring uit. “Wat een onkunde. Nederlandse boeren en tuinders behoren tot duurzaamste ter wereld! Zij hebben juist de klimaatoplossingen van de toekomst voor de hele EU. Zij demonstreren in Nederland voor hun eigendomsrecht, grond en bestaanszekerheid. Kleineer hun grieven niet”, twittert Schreijer-Pierik.

In de zomer zal Timmermans zijn toekomstvisie voor de landbouw presenteren. Hij wil het landbouwbeleid drastisch vergroenen.