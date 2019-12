Boerenbond: een vonk genoeg voor massaal protest

De Belgische Boerenbond doet een oproep aan beleidsmakers om samen met de sector naar haalbare en gedragen oplossingen te zoeken.

Er zou namelijk slechts een vonk nodig zijn voor de Belgsiche boeren om massaal met trekkers de straat op te gaan, omdat ook zij het zo langzaamaan zat zijn. Dat schrijft boerenbond-voorzitter Sonja de Becker. In haar opinie legt ze uit waarom er in België nog geen massaal boerenprotest heeft plaatsgevonden, terwijl dat in de buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk wel het geval is.

Frustratie

Voorop staat dat de Belgische landbouwsector net zo goed voor problemen en uitdagingen staat de komende tijd, schrijft de Becker. “Er leeft een frustratie door gebrek aan waardering, zowel maatschappelijk als economisch. Ook worden er steeds maar nieuwe eisen en verwachtingen gesteld zonder dat boeren ervoor beloond worden.” Ook uit De Becker haar zorgen over de stalbezettingen door dierenextremisten en denigrerende campagnes door veganisten. “Dat komt hard aan, want onze boeren hebben geen bedrijf, nee, ze zijn hun bedrijf.”

Emmer nog niet overgelopen

De frustratie leeft dus enorm, maar heeft toch de emmer nog niet doen overlopen. Dat gebeurde in Nederland wel, vooral door het stikstofgebeuren. In Duitsland was de druppel de invoering van verscherpte eisen rond bemesting en gewasbeschermingsmiddelen, terwijl in Frankrijk de slechte prijsvorming voor granen en het aangekondigde verbod op bepaalde gewasbeschermingsmiddelen de emmer deed overlopen. Volgens de boerenbond-voorzitter is het overleg tussen de sector en de politiek in Nederland en Duitsland ‘mank en onbestaand’. Dit is in België volgens de Becker (nog) niet zo, maar waarschuwt ze wel dat slechts door een kleine druppel de emmer kan overlopen. Een boerenprotest is dus zeker niet uitgesloten.