Tweede Kamer stemt voor verhoging ODE voor netstroom

De verhoging van de Opslag Duurzame Energie (ODE) voor glastuinbouwbedrijven die tussen 50.000 en 10 miljoen kWh aan netstroom gebruiken, gaat door. De Tweede Kamer stemde voor de voorgenomen wijzigingen van het Belastingplan.

Het amendement van SGP-Kamerlid Chris Stoffer om de verhoging van 177% te wijzigen in een verhoging van 35% of minder, haalde het niet. SGP kreeg steun van SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, Van Kooten-Arissen en Denk, maar haalde daarmee lang geen meerderheid.

Verhoging ADE-heffing gaat voorbij aan klimaatdoelstellingen

Veel partijen zijn kritisch over de forse verhoging van de ODE in de derde tariefgroep, waar veel glastuinbouwbedrijven, maar ook scholen en ziekenhuizen mee te maken hebben. Het druist volgens de partijen in tegen de klimaatdoelstellingen om de glastuinbouw van het aardgas af te krijgen, terwijl juist deze sector afgelopen jaren al veel duurzaamheidsmaatregelen heeft genomen. “Je kunt het niet maken om hen nu te straffen met zo’n enorme verhoging van de ODE-heffing. Er zijn bedrijven die dat financieel niet eens kunnen dragen!”, aldus Stoffer. “Dit kan toch niet?”, vindt hij. De verhoging gaat bedrijven tientallen tot honderdduizenden euro’s kosten.

Glastuinbouw Nederland waarschuwde met een petitie in de Tweede Kamer al dat bedrijven die gestopt zijn met het gebruik van aardgas door deze ODE-heffing weer gedwongen worden over te stappen op gasgestookte WKK’s, omdat ze het financieel anders niet kunnen dragen. Dat druist in tegen de klimaatdoelstellingen.

Extra inkomsten gaan als lastenverlichting naar burger

Verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel van Financiën zei tijdens het debat dat het lastig is om via de ODE-schijven specifiek iets te doen voor glastuinders. “Een van de gemaakte afspraken is dat de ODE meer geld zou moeten ophalen bij de grote gebruikers in de derde en vierde schijf, zodat wij een deel daarvan als lastenverlichting kunnen teruggeven aan de burger”, aldus Snel over de reden van de verhoging van de ODE. Hij houdt de deur nog op een kier door te zeggen dat de zoektocht naar een handige manier om de glastuinbouw te ontzien bij deze verhoging misschien nog niet klaar is.