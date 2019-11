Kerststal-actie van Boerinnenactiegroep

Een groep boerinnen gaat een kerststal-actie beginnen.

Met publieksvriendelijke acties willen ze op hun manier boeren en burgers verbinden. De aftrap is 13 december tijdens de boerenactiedag in Amsterdam. Met behulp van een moderne kerststal en het aanbieden van streekgerechten willen de boerinnen aandacht vragen voor allerlei zaken waar boeren momenteel tegenaan lopen. “We vrezen een uitverkoop van de boerenstand in Nederland”, aldus Erika Zuidam, een van de initiatiefnemers. Daarom is het ook de bedoeling om via streekgerechten burgers te betrekken bij de actie en hen te informeren over wat er allemaal speelt bij boeren. “Denk aan het stikstofprobleem, fosfaatrechten en ander beleid waar je als boer mee te maken hebt”, vertelt Zuidam.

Evenementen in elke provincie

Via de streekgerechten wil de groep laten zien wat de consument gaat missen als er steeds meer boeren verdwijnen. En duidelijk maken dat onduidelijk is welke producten uit het buitenland er voor in de plaats komen. In de weken voor kerst is het de bedoeling dat er in elke provincie een evenement rond de kerststal komt. Volgens Zuidam wordt nu hard gewerkt om alles rond te krijgen en is daarvoor alle hulp welkom. Meer informatie over het evenement komt beschikbaar op Facebook en via een eigen website.