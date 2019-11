Geurts: betrek Mesdagfonds bij commissie stikstof

Het Mesdagfonds moet betrokken worden bij de samenstelling van de onafhankelijke commissie die moet kijken naar de meet- en rekenmethodes voor stikstof.

Dat zegt het CDA-Kamerlid in een open brief aan minister Carola Schouten op Facebook. Het Mesdagfonds is een belangrijke criticaster van de methodiek die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gebruikt voor de berekening van stikstofdepositie in natuurgebieden.

Onafhankelijke commissie

Schouten heeft vrijdag 1 november in een brief aan de Tweede Kamer gemeld dat ze hoogleraar Leen Hordijk heeft gevraagd een onafhankelijke commissie te leiden, die gaat kijken naar de huidige meet- en rekenmethoden en daarbij een vergelijking zal maken met de methoden in het buitenland. De commissie moet voorstellen doen voor verbetering op de korte en lange termijn.

Samen met praktijk

Geurts vraagt in zijn brief wat er mooier zou zijn dan ‘samen met de praktijk te werken aan het verbeteren van de meet- en rekenmethoden voor stikstof’. Hij vindt dat het Mesdagfonds een voordracht zou moeten kunnen doen voor een of meer leden van de onafhankelijke commissie.

Plek in de klankbordgroep

De minister heeft aangegeven dat het Mesdagfonds een plek krijgt in de klankbordgroep. Maar Geurts vindt dat de minister dan geen uitvoering geeft aan de bedoeling van de motie die hij heeft ingediend.