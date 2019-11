Dieractivisten massaal naar rechtszitting Den Bosch

Dierenactivisten staan voor de politierechter om zich te verantwoorden voor een stalbezetting. Boerenorganisaties ZLTO en POV waarschuwen boeren voor een nieuwe actie van dierenactivisten.

Dierenactivisten en hun sympathisanten willen woensdag in grote getale aanwezig zijn bij de rechtbank Oost-Brabant. Woensdag staan daar 67 dierenactivisten van actiegroep Meat the Victims voor de politierechter om zich te verantwoorden voor de stalbezetting op het varkensbedrijf van Jeroen van Sleuwen in Boxtel (N.-Br.). Uit de zittingslijst blijkt het overgrote deel van de verdachten uit het buitenland te komen. De 67 activisten worden bijgestaan door een viertal advocaten.

De oproep op Facebook om naar Den Bosch te komen heeft er toe geleid dat zich dinsdagmorgen al ruim 120 sympathisanten hebben aangegeven de stalbezetters te willen steunen bij de rechtbank. Nog eens ruim 150 mensen geven op de Facebookpagina aan wellicht ook te komen.

Publiek moet zien dat we normale mensen zijn

‘Normale mensen’

Volgens de organisatoren van het Facebookevenement, Animal Resistance en Meat the Victims, is het wel de bedoeling dat het een ordelijke bijeenkomst wordt. Posters, megafoons en geschreeuw wordt niet gewaardeerd, aldus de organisatoren. Er is zelfs een ‘dresscode’, casual en netjes, en geen activistische kleding. “We willen dat het publiek ziet dat we normale, maar bezorgde mensen zijn”, aldus de dierenactivisten. Volgens boerenorganisatie ZLTO komen woensdag een aantal leden naar de rechtszaak. Farmers Defence Force (FDF), de actiegroep van boeren die werd opgericht vlak na de stalbezetting in Boxtel, is niet in grote getale aanwezig. Woordvoerder Jeroen van Maanen is er niet van op de hoogte of leden van de FDF zullen gaan. Hijzelf in ieder geval niet.

De verwachting is dat ook leden van de POV erbij zullen zijn. Tijdens de regiezitting in augustus was de POV ook al met een tiental leden in de rechtbank aanwezig. Overigens waren er tijdens die zitting geen activisten of sympathisanten aanwezig.

Rechtbank op alles voorbereid

De rechtbank in Den Bosch is voorbereid op veel bezoekers bij deze rechtszaak. Volgens een woordvoerder is al besloten de zitting te houden in de grootste rechtszaal, daar is ruimte voor 100 personen. In een tweede zaal zullen zo’n 50 mensen via een videoverbinding te zaak kunnen volgen.