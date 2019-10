RvS: geitenhouder mag niet uitbreiden met nieuwe stal

Een geitenhouder in Breda mag geen nieuwe geitenstal bouwen. De Raad van State (RvS) gaf hem geen gelijk in een zaak die hij had aangespannen tegen de gemeente Breda. Eerder deed de rechtbank Zeeland-West-Brabant al een gelijkluidende uitspraak.

De geitenhouder had in oktober 2016 een aanvraag ingediend voor de bouw van een nieuwe geitenstal. Op 3 april 2018 liet het college van de gemeente Breda weten dat de aanvraag werd afgewezen omdat deze in strijd is met de Verordening ruimte Noord-Brabant 2017. In die verordening staat namelijk dat een toename van de bestaande oppervlakte van dierenverblijven voor geitenhouderijen niet is toegestaan.

Moment van aanvraag

De geitenhouder stapte daarop naar de rechter omdat hij van mening was dat het moment van de aanvraag bepalend is voor de vergunningverlening. Op dat moment was de Verordening ruimte 2017 er nog niet en dus geen geldend recht. De rechtbank Zeeland-West-Brabant stelde in maart 2019 de geitenhouder in het ongelijk. In hoger beroep bij de RvS krijgt de geitenhouder hetzelfde verhaal te horen.

‘Moment van aanvraag niet bepalend’

De RvS is het met de rechtbank eens dat als uitgangspunt voor een beslissing op aanvraag om een bouwomgevingsvergunning het recht moet worden toegepast zoals dat gold op het moment van de beslissing op de aanvraag. “Het moment van de aanvraag is niet bepalend”, aldus de RvS. Dus in dit geval is de beslissing genomen in 2018 en op dat moment was de Verordening ruimte Noord-Brabant 2017 de geldende wetgeving. De nieuwe geitenstal komt er niet.