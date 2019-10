Remkes: haast maken met sanering

Voorzitter Johan Remkes van het Adviescollege Stikstofproblematiek roept het kabinet op om haast te maken met de besluitvorming over de sanering van de veehouderij rondom Natura 2000-gebieden.

Remkes: “Als je als kabinet wilt uitkopen en warm saneren, begin er dan snel mee. Als je het beleid nu niet op de rails zet, zijn de komende maanden verloren tijd. De urgentie is groot en het zijn gecompliceerde processen”, zegt Remkes tijdens een technische briefing over zijn rapport in de Tweede Kamer. Remkes verwacht niet dat de warme sanering veel ruimte zal bieden op de zeer korte termijn. “Maar als het kabinet niets doet en op zijn handen blijft zitten, dan lost dat ook niks op”, aldus Remkes.

Gebiedsgerichte maatregelen

Sanering van de veehouderij rondom stikstofgevoelige gebieden en maatregelen in het verkeer zijn desondanks bedoeld voor de korte termijn. Die termijn typeert hij als een jaar. Hij waarschuwt er wel bij dat het van groot belang is dat er gebiedsgerichte maatregelen worden genomen. “Het is een illusie om te denken dat je dit probleem vanuit de Haagse cockpit in kaart kunt brengen en zo alle problemen op de werkvoer kunt oplossen vanuit de Haagse commandotoren”, aldus Remkes. Als voorbeeld noemt hij het verschil in het effect van bedrijven als ze in of op 5 kilometer afstand van een natuurgebied zitten.

Natuurgebieden schrappen lost geen donder op

‘Noodwet lost niks op’

Volgens Remkes lost een noodwet, zoals VNO-NCW voorstelt, op de korte termijn niets op. “Dat is in feite je kop in het zand steken. Daar zijn de problemen ook te groot voor. Wetgeving kost tijd. Onze belangrijkste boodschap is: maak ruimte!” De suggestie om natuurgebieden te schrappen wijst Remkes eveneens hartgrondig van de hand. “Dat lost geen donder op.”

Het instellen van een drempelwaarde is volgens de commissie op termijn wel mogelijk, mits daar een ecologische onderbouwing voor is. Dat zou juridisch gezien ook zonder PAS kunnen.

Vergunningen

Remkes zegt dat het niet nodig is dat het hele land nu op slot zit. “Bestuurlijk Nederland leunt op dit moment in belangrijke mate achterover. Dat is in veel gevallen niet nodig. Vergunningsprocedures kunnen in veel gevallen gewoon ter hand worden genomen. “Ook de versterkingsmaatregelen van de natuur moeten gewoon doorgezet worden en verder uitgevoerd worden, vindt Remkes. “Ze moeten daarbij doorrijden in een verhoogde versnelling.”

Duitsland

PVV-Kamerlid Barry Madlener vraagt waarom het probleem niet gewoon wordt opgelost door de Duitse werkwijze in Nederland toe te passen, omdat dit volgens hem het probleem gelijk zou oplossen. Dit is volgens Remkes niet werkbaar voor de Nederlandse situatie. “Het verschil tussen Nederland en Duitsland is dat de afstand tussen de bronnen en de Natura 2000-gebieden in Nederland heel klein is. In Duitsland ligt dat anders”, aldus Remkes.

Provincies

Meerdere Kamerleden vroegen hoeveel effect de verschillende maatregelen hebben. Daarop zegt Remkes geen antwoord te kunnen geven, omdat dit per situatie verschilt. Zodoende is ook niet in beeld te brengen hoeveel geld er nodig is om de maatregelen te nemen. Als de provincies hard aan de slag gaan, moeten ze de komende maanden in beeld kunnen brengen welke maatregelen welk effect hebben, aldus de commissievoorzitter. “We hebben bewust geen bedrag genoemd, omdat ieder bedrag een slag in de lucht zou zijn. Dat hangt af van welke maatregelen het kabinet wil inzetten en welke spelregels de regering daarbij instelt. Ik wens de coalitie veel succes om daar wel een bedrag aan te hangen”, zegt hij.

Halvering veestapel is niet hetzelfde is als halvering stikstofdepositie

Halvering veestapel

Tjeerd de Groot (D66) vraagt Remkes of hij ook concludeert, als alle maatregelen bij elkaar opgeteld moeten worden, dan tot een halvering van de stikstofdepositie komt. “Aha! Nu begrijp ik de berekening”, zegt Remkes. Hij benadrukt dat halvering van de veestapel, zoals De Groot voorstelt, niet hetzelfde is als halvering van de stikstofdepositie. “Je zult op provinciaal niveau in beeld moeten brengen hoeveel de stikstofuitstoot moet dalen”, aldus Remkes.

De Commissie Remkes wil ook ruimte geven voor het ontwikkelen van emissie-reducerende technieken. Het gaat namelijk niet om het aantal dieren, maar om wat er als bijproduct uit de veehouderij in de natuur terecht komt. Het is aan de ondernemer hoe hij dit beperkt, vindt de commissie.

Stikstofimpasse

Remkes herhaalde bij de hoorzitting zijn standpunt dat de politiek het stikstofprobleem over zichzelf heeft afgeroepen. De Tweede Kamer heeft het PAS uitvoerig hier besproken. Vanuit het kader van de wet zegt Remkes de uitspraak van de Raad van State wel te begrijpen. “PAS is gebaseerd op veel projecties op de wolken en heel weinig op zekerheden. Ik snap dat politiek wel, maar in feite was het een soort vluchtweg.”

Hij erkent dat er in het dossier nog veel vragen zijn. “We constateren dat we een hele hoop niet weten. De effecten van getroffen herstelmaatregelen, de effecten van sommige bronmaatregelen. Dat is een handicap in deze discussie en aanpak. Daar gaan we verder naar kijken”, zegt hij.

Het kabinet komt naar verwachting morgen, vrijdag 4 oktober, met een eerste reactie op het advies om uit de stikstofimpasse te komen.