FDF verwacht meer boeren bij nieuwe actie

De organisatie van de boerenprotestactie in Bilthoven en Den Haag, Farmers Defence Force (FDF), verwacht dat woensdag 16 oktober meer boeren zullen actievoeren dan op 1 oktober.

“Boeren merken dat nu het moment is om door te pakken,” vertelt organisator Jeroen van Maanen. “Het is altijd lastig om aantallen in te schatten, maar ik hoor vanaf verschillende verzamellocaties dat er steeds meer trekkers aansluiten, waar er bijvoorbeeld vorige keer 25 trekkers waren, melden nu 100 zich aan. Dat is misschien niet overal zo, maar ik denk dat de animo groot is.”

Van Maanen en de overige bestuursleden van FDF zijn nog druk bezig met de laatste details van de actie te regelen. Vast staat wel dat het protest in eenzelfde vorm wordt gegoten als op 1 oktober in Den Haag.

Programma actiedag in overleg opgesteld

De boeren komen eerst naar Sportpark Weltevreden in De Bilt, waar de directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met de boeren in gesprek zal gaan. Ook Jan Cees Vogelaar, voorzitter van het Mesdagfonds dat zich al langere tijd met stikstofcijfers bezighoudt, zal het podium betreden en de boeren te woord staan. In verband met de aanrijdroutes van hulpdiensten is in overleg met de autoriteiten en het RIVM besloten om de demonstratielocatie niet bij het instituutsgebouw te houden. FDF roept boeren dan ook op om niet op eigen houtje naar het RIVM te gaan.

Daarna is het de bedoeling dat de trekkers, onder politiebegeleiding, naar Den Haag gaan, waar ze, naar verwachting van Van Maanen, tussen 12 en 2 uur zullen aankomen bij de Koekamp, een locatie nabij het Malieveld. Daar wacht eenzelfde programma als vorige week: met boeren en politici als sprekers op een podium. Hoe de dag afloopt is nog niet duidelijk. De organisatie laat dit afhangen van de opstelling van de aanwezige politici. Desgevraagd kan Van Maanen hier geen harde eisen aan verbinden. “Het is afhankelijk van de reactie van beleidsmakers, maar ik geloof niet dat er zomaar iets gaat veranderen.” Minister Schouten zal dit keer niet aanwezig zijn, aldus het ministerie. Dit omdat ze nog in gesprek is en gaat met de actievoerende boeren.

Acties op woensdag en donderdag moeten vreedzaam verlopen

Als het dus aan de organisatie ligt, zullen boeren de hele nacht in Den Haag blijven. Op donderdagochtend is een boer-burgerontbijt, waarbij het publiek wordt bedankt voor zijn geduld en als goedmakertje voor de veroorzaakte overlast. Hiervoor zijn boeren en agrarisch-gelieerde bedrijven benaderd om producten te doneren. De planning is dat dit alles plaats gaat vinden bij de Hofvijver. Ook hiervoor zijn de nodige afspraken met autoriteiten gemaakt.

De organisatie benadrukt naar de deelnemers toe dat het protest vreedzaam en publieksvriendelijk moet verlopen. Naar aanleiding van de gewelddadige acties van boeren in Groningen, zijn de regels voor trekkerchauffeurs aangescherpt, boeren mogen bijvoorbeeld geen giertanken of stroblazers achter de trekker meenemen.