FDF: 16 oktober demonstratie op Binnenhof

De actiegroep Farmers Defence Force (FDF) wil woensdag 16 oktober opnieuw protesteren, ditmaal op het Binnenhof in Den Haag. Niet alleen met boeren, maar ook met vissers, bouwvakkers en burgers. En weer met trekkers. Dat meldt een woordvoerder van de FDF.

Verschillende media berichtten over een protestactie bij het RIVM in Bilthoven, maar vooralsnog ontkent woordvoerder Jeroen van Maanen van FDF. “Een actie bij het RIVM waarover verschillende media berichten, ontkennen wij. Vanavond hebben we met de FDF-organisatie vergadering. Morgen weten we meer.” Wel bevestigt Van Maanen de geluiden dat de actie richting het Binnenhof in Den Haag gaat, waar ook collega-woordvoerster Sieta van Keimpema vanochtend over sprak op NPO Radio 1.

“Na de uitspraak van het kabinet is er vanuit onze achterban noodzaak om opnieuw actie te voeren. Het kan niet langer zo. We willen daarom geen maand wachten, zoals we 1 oktober met het ultimatum aangekondigd hebben. We moeten er nu direct bovenop zitten, voordat kleine afzonderlijke acties met een grimmige sfeer ontstaan”, aldus Van Maanen. Hoe de actie er precies uit komt te zien, is nog onduidelijk.

‘Liever geen meerdaagse bezetting’

Sieta van Keimpema, tevens voorzitter van de Dutch Dairymen Board (DDB), geeft aan dat zij bij voorkeur niet meerdere dagen op het Binnenhof bivakkeren wil. “Maar als het nodig is, dan doen we dat wel.” Van Keimpema benadrukt dat boeren in contact willen met de politiek om concrete oplossingen te bespreken. “De meetmethode van het RIVM deugt niet. Wij vragen om onafhankelijk onderzoek. Het RIVM is niet onafhankelijk.”

Als voorbeeld noemt Van Keimpema de twee meetstations die volgens haar niet deugen: “Een staat bovenop een rioolput en de andere naast een intensieve veehouderij waar bij een bepaalde windrichting enorme uitschieters in ammoniakmetingen te zien zijn. Bovendien willen zij de resultaten niet blootgeven.” Dat laatste ontkent het RIVM. “Wij vinden het heel bijzonder dat onze berekeningen ‘geheim zouden zijn’. Iedereen is welkom om die in te zien”, zegt het RIVM. Het RIVM was bij nader inzien liever eens naar het Binnenhof gekomen om zijn werkwijze toe te lichten. “Al had dat de onvrede onder boeren niet voorkomen.” Het RIVM blijft het een ‘gedegen’ onderzoek noemen.

FDF en Agractie beide hetzelfde doel

Van Maanen benadrukt dat FDF en Agractie hetzelfde doel hebben, maar dat deze actie puur op initiatief van FDF is. “Media schrijven over een tweestrijd tussen verschillende kampen, maar dat is niet zo. Wij hebben dezelfde achterban en doelen als Agractie, maar wij vinden dat we na de stikstofuitspraak direct op moeten staan.”

Ook Agractie komt binnenkort met nieuwe acties. Deze zullen naar verwachting over 4 tot 6 weken plaatsvinden. Voor 1 van die acties vragen zij op hun website om een donatie. Op woensdagmiddag 9 oktober 15:00 uur was een kleine € 20.000 gedoneerd (500 donaties). Het doelbedrag is € 120.000.