Boeren gaan gesprek met burger aan tijdens ontbijt

Boeren hadden donderdagochtend 17 oktober allerlei etenswaren meegenomen om de burgers in Den Haag van een ontbijtje te voorzien. Het ontbijt is een goedmakertje om het leed van het boerenprotest te verzachten. Het lijkt te werken.

Een aaneenschakeling van kraampjes waarop broodjes, eieren, yoghurt en melk staan uitgestald; dat is de eyecather langs de Haagse Hofvijver. Boeren die achter de kraampjes het ontbijt uitdelen, gaan graag het gesprek aan met de voorbijgangers over de Nederlandse landbouw.

De producten zijn zoveel mogelijk afkomstig van Nederlandse boeren, veelal van de lokale slager, kaasboer en fruittelers. Ter plekke worden eieren gebakken. Aan het andere uiterste zijn broodjes warme shoarma te krijgen. Met knoflooksaus, voor wie daar ’s ochtends om 9 uur zin in heeft.

We hebben niet eens veel last gehad van trekkers hier in de stad, maar ik waardeer dit enorm

Hagenaar Frank Plasmeijer

Charmeoffensief boeren slaat aan

De boeren vertellen graag aan de burgers waarom ze hier staan en waar de producten vandaan komen. Burgers nemen het charmeoffensief graag aan. “Jaarlijks zijn er volgens de gemeente 1.500 demonstraties, maar dit is denk ik mijn favoriet,” zegt een inwoner van Den Haag, met een kop koffie in de hand. Hagenaar Freek Plasmeijer loopt dagelijks langs de Hofvijver en vindt het fenomeen ‘bijzonder sympathiek’. “En dat terwijl we eigenlijk niet zoveel last hebben gehad van trekkers hier in de stad. Die bleven immers keurig buiten de stad. Maar ik waardeer dit enorm.”

Akkerbouwer Thale Hulshof, als spreker betrokken bij de organisatie van de actie en het ontbijt, is tevreden met de reacties. “Mensen vinden het hartstikke leuk en dat doet ons goed. Ik denk niet dat we het als boeren nodig hebben, we hebben veel steun van burgers.”

Boeren nemen deel aan het boer-burgerontbijt. Farmer Defence Force organiseerde dit ontbijt om Nederlandse burgers te bedanken voor hun steun tijdens de protesten. - Foto: ANP

Overgebleven ontbijtproducten naar voedselbank

Van het ontbijt blijven nog veel producten over. Organisator Sieta van Keimpema zegt dat daarvoor een goede bestemming wordt gezocht. “Hier in Den Haag zijn ook mensen die het goed kunnen gebruiken, bijvoorbeeld de voedselbank of de verslavingszorg die hier zit. We gooien niks weg en nemen ook niks mee naar huis.”

100 boeren hebben overnacht

Een kleine 100 boeren zijn ook aan het ontbijten langs het water, zij sliepen in of rondom Den Haag. Op het Malieveld staan nog zo’n 50 trekkers, een aantal met caravans erachter. Vanaf 6 uur zijn de eersten aan de slag gegaan met het klaarzetten van de kraampjes en het smeren van broodjes.

Nog een nacht op de trekker, dat is veel te vermoeiend

Joke uit Noardburgum (Fr.)

Boeren die de nacht in Den Haag zijn gebleven, komen veelal uit de verre hoeken van Nederland. Groningers, Friezen, Noord-Hollanders, boeren die de hele nacht op de trekker hebben gezeten om Den Haag te bereiken. “Nog een nacht op de trekker, dat is veel te vermoeiend,” vertelt Joke, die met haar broer en vader uit Noardburgum (Fr.) de nacht in de caravan op het Malieveld doorbracht. “Het was gisteravond nog lang gezellig, om 12 uur werd het zo’n beetje stil hier.”

Na het grote ontbijt gaan de boeren al toeterend langs het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, onder het mom van de ‘Tour du boer’, al toeterend de stad uit. Rond 12 uur is de stad weer trekker-vrij.